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Başkan Erdoğan Trendyol Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Başkan Erdoğan Trendyol Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti 1

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Başkan Erdoğan Trendyol Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti 2

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Başkan Erdoğan Trendyol Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti 3

İşte kare kare o anlar...

Başkan Erdoğan Trendyol Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti 4

İşte kare kare o anlar...

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