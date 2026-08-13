Başkan Erdoğan Trendyol Süper Lig'e çıkan takımları kabul etti

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.