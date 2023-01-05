05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Engelli memur atama tercih nasıl yapılır? 2023 EKPSS kura ile atama yapılacak kamu kurumları, kadro ve branş dağılımı

Engelli memur atama tercih nasıl yapılır? 2023 EKPSS kura ile atama yapılacak kamu kurumları, kadro ve branş dağılımı

2023 yılı EKPSS kura ile atama tercihleri başladı. İlkokul, lise ve üniversite mezunlarına yönelik ayrı ayrı açılan kadrolar için tercihler ÖSYM aracılığıyla yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen engelli memur adayları, tercih sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Kadro dağılımı, atama yapılacak kurumlar ve şartlar ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, engelli memur atama tercihleri nasıl yapılır? 2023 EKPSS kura ile atama yapılacak kurumlar nereler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 11:22
  • 1
  • 15
Engelli memur atama tercih nasıl yapılır? 2023 EKPSS kura ile atama yapılacak kamu kurumları, kadro ve branş dağılımı

Engelli memur atama tercih nasıl yapılır? ÖSYM tarafından 2023 EKPSS kura ile engelli kamu personeli yerleştirme tercih kılavuzu yayımlandı. 5 Ocak itibarıyla başlayan tercih sürecine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. İlkokul, lise ve üniversite mezunu adayların tercih yapabileceği EKPSS kura ile atama tercihlerinde kadrolar belli oldu. Peki, 2023 EKPSS kura ile atama yapılacak kamu kurumları, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? Engelli memur atama tercih nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Engelli memur atama tercih nasıl yapılır? 2023 EKPSS kura ile atama yapılacak kamu kurumları, kadro ve branş dağılımı

ENGELLİ MEMUR ATAMA TERCİH NASIL YAPILIR?

EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirme için tercihler 5-13 Ocak tarihleri arasında, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 15
Engelli memur atama tercih nasıl yapılır? 2023 EKPSS kura ile atama yapılacak kamu kurumları, kadro ve branş dağılımı

ATAMA YAPILACAK KAMU KURUMLARI VE KADRO DAĞILIMI

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

  • 4
  • 15
Engelli memur atama tercih nasıl yapılır? 2023 EKPSS kura ile atama yapılacak kamu kurumları, kadro ve branş dağılımı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir:

1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).

  • 5
  • 15
Engelli memur atama tercih nasıl yapılır? 2023 EKPSS kura ile atama yapılacak kamu kurumları, kadro ve branş dağılımı

2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.).

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.