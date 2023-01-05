Engelli memur atama tercih nasıl yapılır? 2023 EKPSS kura ile atama yapılacak kamu kurumları, kadro ve branş dağılımı

2023 yılı EKPSS kura ile atama tercihleri başladı. İlkokul, lise ve üniversite mezunlarına yönelik ayrı ayrı açılan kadrolar için tercihler ÖSYM aracılığıyla yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen engelli memur adayları, tercih sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Kadro dağılımı, atama yapılacak kurumlar ve şartlar ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, engelli memur atama tercihleri nasıl yapılır? 2023 EKPSS kura ile atama yapılacak kurumlar nereler? İşte cevaplar...