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Ehliyet affı nedir, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı Meclis'e gelecek mi? SON DURUM!

2023 yılına girilmesiyle birlikte ehliyetine el konulanlar, af çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Trafik kurallarına uymayan sürücüler belirli bir ceza puanı alıyor. Trafik cezası bulunan ve kurallara uymadıkları için ehliyetleri alınan binlerce vatandaş, cezalarının affedilmesini talep ediyor. Peki, ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı Meclis'e ne zaman gelecek? İşte, ehliyet affı son durum!

Giriş Tarihi: 05.01.2023 17:48 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 17:54
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Ehliyet affı nedir, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı Meclis’e gelecek mi? SON DURUM!

Ehliyet affı çıktı mı, çıkacak mı, sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte yoğun mesaiyle açılan TBMM'de ekonomiye yönelik çalışmalar sürerken, ehliyet af talebinde son duruma odaklanan vatandaşlar konunun Meclis'e gelip gelmediğini merak ediyor. İşte, ehliyet affı hakkında merak edilenler...

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Ehliyet affı nedir, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı Meclis’e gelecek mi? SON DURUM!

EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak; geçtiğimiz haftalarda MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da Trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğunu ancak lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı bulunduğunu, bu nedenle yabancı uyruklu şoförlerin çalıştırıldığını belirterek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce af çıkarılmasını istedi.

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Ehliyet affı nedir, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı Meclis’e gelecek mi? SON DURUM!

CHP Milletvekili Özkan Yalım da ehliyet affını gündeme getirirken, kamyon TIR şoförlerinin bir suç işlediklerinde, ehliyetlerini kaptırdıklarında Avrupa'da olduğu gibi o an suç işledikleri araç üzerinden cezalandırılmalarını, ekmek parasını kazandıkları ağır vasıta ehliyetinden muaf tutulmaları gerektiğini söyledi.

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Ehliyet affı nedir, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı Meclis’e gelecek mi? SON DURUM!

EHLİYETE EL KONULAN DURUMLAR NELER?

100 ceza puanına ulaşmak
Ölüme sebebiyet veren kazaya karışmış olmak
Uyuşturucu kullanmış olmak

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Ehliyet affı nedir, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı Meclis’e gelecek mi? SON DURUM!

Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak
Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması
Sağlık durumunun bozulması
Hız sınırının aşılması
Alkollü araç kullanmak