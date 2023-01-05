05 Ocak 2023, Perşembe
Ehliyet affı nedir, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı Meclis'e gelecek mi? SON DURUM!
2023 yılına girilmesiyle birlikte ehliyetine el konulanlar, af çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Trafik kurallarına uymayan sürücüler belirli bir ceza puanı alıyor. Trafik cezası bulunan ve kurallara uymadıkları için ehliyetleri alınan binlerce vatandaş, cezalarının affedilmesini talep ediyor. Peki, ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet affı Meclis'e ne zaman gelecek? İşte, ehliyet affı son durum!
Giriş Tarihi: 05.01.2023 17:48 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 17:54
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