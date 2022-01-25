Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap! İşte 9 madde

BAKANLIK İFTİRALARA CEVAP VERDİ
1. Sanayiye fahiş zam yapıldı
CEVAP:
BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşullarını, ülkenin ekonomik şartlarını, piyasa fiyat istikrarını, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararlarını ve alım-satım ile işletme giderlerini dikkate alarak mümkün olan en makul seviyede belirleyerek, doğal gazı tüketiciye sunmaktadır.
2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize yansıtılmamıştır.
Avrupa'daki en likit ve derin doğal gaz ticaret merkezlerinden birisi olan TTF'deki (Title Transfer Facility - Hollanda) doğal gaz fiyatları son bir yılda yaklaşık %555 oranında artmıştır.
Ülkemizdeki doğal gaz satış fiyatlarına asgari oranda fiyat artışı yapılmış olup, sanayicimize halen dünya piyasalarındaki en düşük fiyatla doğal gaz arzı yapılarak, sanayicilerimize ucuz enerji girdisi sağlanarak desteklenmektedirler.