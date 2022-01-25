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Haberler Galeri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap! İşte 9 madde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap! İşte 9 madde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "sanayiye yönelik doğalgaz ve elektrik kesintisi iddiaları" üzerinden resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Hükümeti hedef alarak iftiralarda bulunan CHP'li Kılıçdaroğlu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlık "3 gün boyunca enerji verilemeyecek" iddialarına 9 madde ile yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 13:39
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap! İşte 9 madde

İftira siyasetine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun "3 gün boyunca enerji verilemeyecek" iddialarına cevap verdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap! İşte 9 madde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına 9 madde ile yanıt verdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap! İşte 9 madde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler!" ifadelerine yer vermişti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap! İşte 9 madde

BAKANLIK İFTİRALARA CEVAP VERDİ

1. Sanayiye fahiş zam yapıldı

CEVAP:
BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşullarını, ülkenin ekonomik şartlarını, piyasa fiyat istikrarını, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararlarını ve alım-satım ile işletme giderlerini dikkate alarak mümkün olan en makul seviyede belirleyerek, doğal gazı tüketiciye sunmaktadır.

2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize yansıtılmamıştır.

Avrupa'daki en likit ve derin doğal gaz ticaret merkezlerinden birisi olan TTF'deki (Title Transfer Facility - Hollanda) doğal gaz fiyatları son bir yılda yaklaşık %555 oranında artmıştır.

Ülkemizdeki doğal gaz satış fiyatlarına asgari oranda fiyat artışı yapılmış olup, sanayicimize halen dünya piyasalarındaki en düşük fiyatla doğal gaz arzı yapılarak, sanayicilerimize ucuz enerji girdisi sağlanarak desteklenmektedirler.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap! İşte 9 madde

2. Bazı tesisleri öncelediler, dağıtım yapılırken ayrımcılık yaptılar

CEVAP:
BOTAŞ tarafından 21.01.2022 tarihi saat 08:00 itibariyle konutlar, hastaneler, okullar, üniversiteler, ekmek üreticileri, et/et ürünleri, süt/süt ürünleri ve ilaç üreticileri vb. diğer ısınma amaçlı gaz kullanımlarında herhangi kesinti/kısıntı olmamasını teminen öncelikle proses-buhar amaçlı doğal gaz kullanan sanayi ve Elektrik Üretimi Amacıyla (Hastanelerin ve üniversitelerin elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları hariç olmak üzere) yıllık doğal gaz kullanımı 300.001 Sm3 ve üzeri Serbest Tüketicilere herhangi bir ayrım yapılmaksızın tamamında sözleşmelerinde yer alan günlük doğal gaz çekiş miktarları %60 ile sınırlandırılmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın başkanlığında sanayicilerimizle 23 Ocak 2022 tarihinde yapılan toplantıda, sanayicilerimizden gelen doğal gaz kısıntılarındaki muafiyet taleplerine ilişkin olarak sanayicilerimizin kritik sektörlerle ilgili taleplerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza iletmesi ve yapılacak değerlendirmeye göre gaz muafiyeti sağlanacak kritik sektörlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca belirlenerek ETKB'ye iletilmesi akabinde sanayide uygulanan doğalgaz kısıntısı konusunda yeni düzenlemelerde bulunulacaktır.