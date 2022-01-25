Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap! İşte 9 madde

2. Bazı tesisleri öncelediler, dağıtım yapılırken ayrımcılık yaptılar



CEVAP:

BOTAŞ tarafından 21.01.2022 tarihi saat 08:00 itibariyle konutlar, hastaneler, okullar, üniversiteler, ekmek üreticileri, et/et ürünleri, süt/süt ürünleri ve ilaç üreticileri vb. diğer ısınma amaçlı gaz kullanımlarında herhangi kesinti/kısıntı olmamasını teminen öncelikle proses-buhar amaçlı doğal gaz kullanan sanayi ve Elektrik Üretimi Amacıyla (Hastanelerin ve üniversitelerin elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları hariç olmak üzere) yıllık doğal gaz kullanımı 300.001 Sm3 ve üzeri Serbest Tüketicilere herhangi bir ayrım yapılmaksızın tamamında sözleşmelerinde yer alan günlük doğal gaz çekiş miktarları %60 ile sınırlandırılmıştır.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın başkanlığında sanayicilerimizle 23 Ocak 2022 tarihinde yapılan toplantıda, sanayicilerimizden gelen doğal gaz kısıntılarındaki muafiyet taleplerine ilişkin olarak sanayicilerimizin kritik sektörlerle ilgili taleplerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza iletmesi ve yapılacak değerlendirmeye göre gaz muafiyeti sağlanacak kritik sektörlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca belirlenerek ETKB'ye iletilmesi akabinde sanayide uygulanan doğalgaz kısıntısı konusunda yeni düzenlemelerde bulunulacaktır.