Trakya’dan İstanbul’a araç geçişine kar nedeniyle izin verilmiyor

Otogarda bekleyen yolculardan Serkan Kadiroğlu,memleketi Kastamonu'ya gitmek için dünden beri beklediğini söyledi.

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle otobüslerin hareket etmediğini belirten Kadiroğlu, "Önce İstanbul'a oradan da Kastamonu'ya gidecektim ancak gidemiyoruz. Bugün de aynı şekilde kaldık mağduruz." diye konuştu.