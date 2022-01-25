25 Ocak 2022, Salı
Trakya'dan İstanbul'a araç geçişine kar nedeniyle izin verilmiyor
İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Trakya'dan İstanbul yönüne araç geçişine izin verilmiyor. Tekirdağ-Çorlu otoban gişelerinde trafik ekipleri İstanbul istikametine giden sürücüleri durduruyor. Ekipler, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a gidişlere izin verilmeyeceğini aktararak, sürücülerin dönmeleri istiyor. Öte yandan İstanbul'a giden otobüslerin Bolu geçişine izin verilmeye başlandı.
Giriş Tarihi: 25.01.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 15:06
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15