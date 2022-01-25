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Haberler Galeri Trakya'dan İstanbul'a araç geçişine kar nedeniyle izin verilmiyor

Trakya'dan İstanbul'a araç geçişine kar nedeniyle izin verilmiyor

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Trakya'dan İstanbul yönüne araç geçişine izin verilmiyor. Tekirdağ-Çorlu otoban gişelerinde trafik ekipleri İstanbul istikametine giden sürücüleri durduruyor. Ekipler, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a gidişlere izin verilmeyeceğini aktararak, sürücülerin dönmeleri istiyor. Öte yandan İstanbul'a giden otobüslerin Bolu geçişine izin verilmeye başlandı.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 15:06
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Trakya’dan İstanbul’a araç geçişine kar nedeniyle izin verilmiyor

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Trakya'dan İstanbul yönüne araç geçişine izin verilmiyor.

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Trakya’dan İstanbul’a araç geçişine kar nedeniyle izin verilmiyor

Edirne otoban gişelerinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araç sürücüleri İstanbul'a gidişe müsaade edilmediği yönünde polis ve jandarma ekiplerince bilgilendiriliyor.

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Trakya’dan İstanbul’a araç geçişine kar nedeniyle izin verilmiyor

Tırlar, tır parklarına yönlendiriliyor, İstanbul yönüne gidecek araçlar çevriliyor.

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Trakya’dan İstanbul’a araç geçişine kar nedeniyle izin verilmiyor

İstanbul'a gitmek üzere Edirne Otogarı'na gelen yolcular da otogarda beklemeyi sürdürüyor. Otogarda oluşturulan masada vatandaşlar bilgilendiriliyor.

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Trakya’dan İstanbul’a araç geçişine kar nedeniyle izin verilmiyor

Otogarda bekleyen yolculardan Serkan Kadiroğlu,memleketi Kastamonu'ya gitmek için dünden beri beklediğini söyledi.

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle otobüslerin hareket etmediğini belirten Kadiroğlu, "Önce İstanbul'a oradan da Kastamonu'ya gidecektim ancak gidemiyoruz. Bugün de aynı şekilde kaldık mağduruz." diye konuştu.