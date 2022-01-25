25 Ocak 2022, Salı
"Yüzyılın Destanı" 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım
Türkiye'nin incisi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son dokunuşları yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 1800 gündür aralıksız çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü için yaptığı açıklamada "Yüzyılın Destanı'na Günler kaldı" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 25.01.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 12:58
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