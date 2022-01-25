"Yüzyılın Destanı" 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ile Asya'yı ilk kez birbirine bağlayan ve 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart'ta açılacak köprünün yetiştirilmesi için iki vardiyalı olarak sabaha kadar çalışılıyor.