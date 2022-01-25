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"Yüzyılın Destanı" 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım

Türkiye'nin incisi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son dokunuşları yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 1800 gündür aralıksız çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü için yaptığı açıklamada "Yüzyılın Destanı'na Günler kaldı" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 12:58
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Yüzyılın Destanı 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ile Asya'yı ilk kez birbirine bağlayan ve 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart'ta açılacak köprünün yetiştirilmesi için iki vardiyalı olarak sabaha kadar çalışılıyor.

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Yüzyılın Destanı 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım

Temeli 8 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Şubat'ta trafiğe açılması planlanan köprünün inşaatında hummalı bir çalışma hâkim. Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek köprüde çalışmalar, temelinin atılmasından bu yana yaklaşık 1800 gündür aralıksız sürdürülüyor.

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Yüzyılın Destanı 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. Paylaşımda "Yüzyılın Destanı'na Günler kaldı." ifadeleri yer aldı.

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Yüzyılın Destanı 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım

Boğazı 6 dakikada geçilebilme imkânı sunacak köprünün Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lâpseki ilçesinde yer alan Şekerkaya şantiyelerinde 649'u mühendis 5 bine yakın personel, 895 iş makinesiyle görev alıyor.

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Yüzyılın Destanı 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım

DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLI KÖPRÜSÜ

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı.