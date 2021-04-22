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En güzel 23 Nisan kutlama mesajları! Hiç görülmemiş, farklı 23 Nisan resimli kutlama mesajları...
En güzel 23 Nisan kutlama mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl 23 Nisan tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. 23 Nisan 1920 tarihinde Birinci Büyük Millet Meclisi açıldı. 23 Nisan 1921 tarihinde ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanmaya başlandı. Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı cuma gününe denk geliyor. İşte, hiç görülmemiş, farklı 23 Nisan resimli kutlama mesajları...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 22:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 22:52
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