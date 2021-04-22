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En güzel 23 Nisan kutlama mesajları! Hiç görülmemiş, farklı 23 Nisan resimli kutlama mesajları...

En güzel 23 Nisan kutlama mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl 23 Nisan tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. 23 Nisan 1920 tarihinde Birinci Büyük Millet Meclisi açıldı. 23 Nisan 1921 tarihinde ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanmaya başlandı. Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı cuma gününe denk geliyor. İşte, hiç görülmemiş, farklı 23 Nisan resimli kutlama mesajları...

Giriş Tarihi: 22.04.2021 22:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 22:52
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En güzel 23 Nisan kutlama mesajları! Hiç görülmemiş, farklı 23 Nisan resimli kutlama mesajları...

En güzel 23 Nisan kutlama mesajları! Hiç görülmemiş, farklı 23 Nisan resimli kutlama mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tam 101 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk egemenliğimizi Türk çocuklarınına armağan etti. Sevdiklerine en güzel 23 Nisan kutlama mesajı yollamak isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, hiç görülmemiş, farklı 23 Nisan resimli kutlama mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En güzel 23 Nisan kutlama mesajları! Hiç görülmemiş, farklı 23 Nisan resimli kutlama mesajları...

Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!

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En güzel 23 Nisan kutlama mesajları! Hiç görülmemiş, farklı 23 Nisan resimli kutlama mesajları...

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

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En güzel 23 Nisan kutlama mesajları! Hiç görülmemiş, farklı 23 Nisan resimli kutlama mesajları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

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En güzel 23 Nisan kutlama mesajları! Hiç görülmemiş, farklı 23 Nisan resimli kutlama mesajları...

23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.