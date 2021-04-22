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3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor?

3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Nisan cuma günü önlemler kapsamına alındı. Hafta sonuna getirilen sokağa çıkma yasağı 23 Nisan'ın cuma gününe gelmesiyle 3 gün olarak revize edildi. Karar İçişleri Bakanlığı tarafından genelge duyuruldu. İşte, 3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor?

Giriş Tarihi: 22.04.2021 18:32
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3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor?

3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan cuma günü sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. Konuya dair dün akşam İçişleri Bakanlığı aracılığıyla tüm Türkiye genelinde uygulanmak üzere sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı. İşte, 3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor?

3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"

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3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

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3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor?

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

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3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.