3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan cuma günü sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. Konuya dair dün akşam İçişleri Bakanlığı aracılığıyla tüm Türkiye genelinde uygulanmak üzere sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı. İşte, 3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor?