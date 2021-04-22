ANA SAYFA
3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor?
3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Nisan cuma günü önlemler kapsamına alındı. Hafta sonuna getirilen sokağa çıkma yasağı 23 Nisan'ın cuma gününe gelmesiyle 3 gün olarak revize edildi. Karar İçişleri Bakanlığı tarafından genelge duyuruldu. İşte, 3 günlük yasak ne zaman, saat kaçta başlıyor? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor?
Giriş Tarihi: 22.04.2021 18:32
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10