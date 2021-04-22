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Haberler Galeri 23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!

23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!

23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirleri son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan şiirleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından gerek ezberlemek, gerekse sosyal mecralardan paylaşmak üzere araştırma konusu haline geldi. İşte, 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri...

Giriş Tarihi: 22.04.2021 23:43
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23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!
23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!

23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl 23 Nisan tarihinde kutlanıyor. Böylesine önemli olan bu tarihte özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve binlerce vatandaş gerek ödev gerekse sosyal medya üzerinden bugünün anlam ve önemini yansıtan 23 Nisan şiirleri araştırmasına çıktı. İşte, 23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler ve 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!
23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!

KISA 23 NİSAN ŞİİRLERİ

Bugün çocuk günüdür,
Dünyanın düğünüdür,
Ulusumun ünüdür,
Hoş geldin 23 Nisan.

Bağımsızlık özüdür,
Kardeşliğin günüdür,
Atatürk'ün sözüdür,
Hoş geldin 23 Nisan.

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23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!
23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!

23 NİSAN'LA İLGİLİ ŞİİRLER 2 KITALIK

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.

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23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!
23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!

23 NİSAN ŞİİRLERİ 1. SINIF

Dün sabah anneciğim
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.
Baktım her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden
Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan
Kutlu olsun kardeşim
Geldi 23 Nisan.

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23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!
23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!

3 Kıtalık 23 Nisan Şiiri

Gelin çocuklar gelin!
Bayramımız var bugün.
23 Nisan için,
Kuralım şenlik, düğün…

El ele tutuşarak,
Şarkılar söyleyelim,
Ellerimizde bayrak,
Sokak sokak gezelim.

Çocuklarıyız, yarının
Büyük insanlarıyız,
Üstünde bu vatanın
Hür, mesut ve kaygısız
Daima yaşayacağız.