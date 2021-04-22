23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!

23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl 23 Nisan tarihinde kutlanıyor. Böylesine önemli olan bu tarihte özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve binlerce vatandaş gerek ödev gerekse sosyal medya üzerinden bugünün anlam ve önemini yansıtan 23 Nisan şiirleri araştırmasına çıktı. İşte, 23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler ve 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri...