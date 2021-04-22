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23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!
23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirleri son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan şiirleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından gerek ezberlemek, gerekse sosyal mecralardan paylaşmak üzere araştırma konusu haline geldi. İşte, 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 23:43
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23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!
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23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!
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23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!
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23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!
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23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!