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Haberler Galeri En duygusal güzel 10 Kasım mesajları sözleri! 10 Kasım resimli mesajları! 10 Kasım için kısa uzun sözler!

En duygusal güzel 10 Kasım mesajları sözleri! 10 Kasım resimli mesajları! 10 Kasım için kısa uzun sözler!

En duygusal güzel 10 Kasım mesajları sözleri! 10 Kasım resimli mesajları! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıldönümünde yurt genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. 10 Kasım için kısa uzun sözler paylaşılıyor. Sosyal medya veya WhatsApp aracılığıyla mesaj paylaşmak isteyenler en duygusal güzel 10 Kasım mesajları ve sözlerini araştırıyor. Haberimizde, birbirinden anlamlı mesajları bulabilir ve paylaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 09.11.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 13:34
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En duygusal güzel 10 Kasım mesajları sözleri! 10 Kasım resimli mesajları! 10 Kasım için kısa uzun sözler!

10 Kasım resimli mesajları sözleri! En duygusal güzel 10 Kasım mesajları! Resimli sözlü 10 Kasım mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ölümünün 83. yıldönümünde birçok etkinlik düzenlenecek. Anma etkinlikleri kapsamında bu anlamlı günde Atatürk anılacak. Sosyal medya veya WhatsApp üzerinden de Atatürk ile ilgili mesajlar ve sözler paylaşılacak. İşte, sizler için derlediğimiz en güzel 10 Kasım mesajları ve sözleri!

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En duygusal güzel 10 Kasım mesajları sözleri! 10 Kasım resimli mesajları! 10 Kasım için kısa uzun sözler!

Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

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En duygusal güzel 10 Kasım mesajları sözleri! 10 Kasım resimli mesajları! 10 Kasım için kısa uzun sözler!

Bütün dünya 10 Kasım'da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.

Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah bir bulut gelir, Anıtkabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah çiçekler açar, Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah güvercinler uçar, Ankara'nın üzerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, gökyüzü siyah olur, ülkenin her yerinde.

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En duygusal güzel 10 Kasım mesajları sözleri! 10 Kasım resimli mesajları! 10 Kasım için kısa uzun sözler!

Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.

Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.

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En duygusal güzel 10 Kasım mesajları sözleri! 10 Kasım resimli mesajları! 10 Kasım için kısa uzun sözler!

Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.