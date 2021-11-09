09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!

10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!

10 Kasım en güzel Atatürk resimleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 Kasım tarihine artık sayılı saatler kaldı. 10 Kasım'da Atatürk'ü anma şiirleri ve görselleri sorgulanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Atatürk'ün ölümünün üzerinden geçen 82 yılın ardından en güzel görsellere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Saatlerin 00:00'ı göstermesi ile birlikte vatandaşlar sosyal medya üzerinden paylaşımlarını yapacak. İşte, 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2021 22:25 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 22:25
  • 1
  • 13
10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!

10 Kasım en güzel Atatürk resimleri ve 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları son saatlerin en fazla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle en güzel Atatürk görsellerini haberimizde derledik. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 10 Kasım Atatürk'ü Anma gününde öğrenciler şiirler okuyacak. İşte, 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!

10 KASIM MESAJLARI

"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

"Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."

  • 3
  • 13
10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!

"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

  • 4
  • 13
10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!

"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

  • 5
  • 13
10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!

"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."

"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."