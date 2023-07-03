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En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...

Temmuz ayı memur zammı 2023! En düşük öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Uzman öğretmen maaş zammı Temmuz ayında belli olacak memur maaşları arasında yer almakta. TÜİK 2023 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon TEFE-TÜFE verilerini paylaşacak. Memur ve emeklilerin maaşları da yeniden hesaplanacak ve netleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan binlerce öğretmen önümüzdeki aydan itibaren yeni maaşlarına kavuşacak. Peki, en düşük uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte, Temmuz 2023 kademeye göre öğretmen maaşları...

Giriş Tarihi: 03.07.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 14:11
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En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...

Öğretmen maaş zammı son dakika gelişmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alan binlerce öğretmenin gözü "Temmuz memur zammı ile en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur zammı belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. Öğretmen ve uzman öğretmen maaşına da memur zammına bağlı olarak artış gösterecek. İşte 2023 öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen zammında son durum...

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En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

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En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon farkı sonrasında 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 olarak görülüyor. Memur maaşı zammı ile ilgili gelen tahminler içerisinde refah payı düşünülerek yüzde 45 zam gelmesi yer alıyor.

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En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu maaşının 22 bin liraya çıkarılması durumunda en düşük memur maaşına yaklaşık yüzde %74 oranında zam yapılmış olacak. Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması durumunda olası maaşlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...

GÜNCEL ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

2023 Ocak-Haziran döneminde uygulanan yüzde 30 zammın ardından 1/4 öğretmen maaşı 15.965 TL oldu.

Ocak zammından sonra en düşük öğretmen maaşı ortalama 12 bin 400 TL bandına yükseldi.