03 Temmuz 2023, Pazartesi
En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...
Temmuz ayı memur zammı 2023! En düşük öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Uzman öğretmen maaş zammı Temmuz ayında belli olacak memur maaşları arasında yer almakta. TÜİK 2023 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon TEFE-TÜFE verilerini paylaşacak. Memur ve emeklilerin maaşları da yeniden hesaplanacak ve netleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan binlerce öğretmen önümüzdeki aydan itibaren yeni maaşlarına kavuşacak. Peki, en düşük uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte, Temmuz 2023 kademeye göre öğretmen maaşları...
Giriş Tarihi: 03.07.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 14:11
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15