e Okul'a neden girilmiyor? e-Okul VBS neden açılmıyor? e-Okul erişim sorunu ne zaman düzelecek?

e-Okul VBS neden açılmıyor? Türkiye'nin en çok kullanılan mobil uygulamalarından olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne erişim sorunu yaşanıyor. Karne notları, ders notları, devamsızlık bilgisi gibi öğrenciye ait birçok bilgiyi içerisinde barındıran e-Okul sistemine erişim sorununun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, e Okul'a neden girilmiyor? e-Okul VBS neden açılmıyor? e-Okul erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 13:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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