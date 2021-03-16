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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri e Okul'a neden girilmiyor? e-Okul VBS neden açılmıyor? e-Okul erişim sorunu ne zaman düzelecek? e Okul'a neden girilmiyor? e-Okul VBS neden açılmıyor? e-Okul erişim sorunu ne zaman düzelecek? e-Okul VBS neden açılmıyor? Türkiye'nin en çok kullanılan mobil uygulamalarından olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne erişim sorunu yaşanıyor. Karne notları, ders notları, devamsızlık bilgisi gibi öğrenciye ait birçok bilgiyi içerisinde barındıran e-Okul sistemine erişim sorununun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, e Okul'a neden girilmiyor? e-Okul VBS neden açılmıyor? e-Okul erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 16.03.2021 13:15
e Okul'a neden girilmiyor? e-Okul sistemi bir öğrencinin okula kaydından başlayarak mezuniyetine kadar olan tüm sürece ilişkin bilgileri içeriyor. Bu uygulama ile e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor. Birkaç saattire e-Okul sisteminde yaşanan erişim sorunu nedeniyle öğrenciler ve velilerinin araştırmaları başladı. Peki, e Okul'a neden girilmiyor? e-Okul VBS neden açılmıyor? e-Okul erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR E OKUL'A NEDEN GİRİLMİYOR?
e-Okul erişim sorunun nedeni henüz açıklanmasa da, öğrenci ve öğretmenlerin sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle ara ara erişim problemi yaşandığı düşünülüyor.
E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.
E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN
Sisteme erişim sağladıktan sonra sol ekranda yer alan kategoriler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.
E-OKUL MOBİL UYGULAMALARI
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne sadece bilgisayar üzerinden değil, aynı zamanda Android ve iOS platformlardan da takip edebilirsiniz.
Cihazınızın işletim sistemine ait olan uygulama mağazasından e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını cihazınıza indirebilir ve aynı işlemleri mobil platformlardan da takip edebilirsiniz.