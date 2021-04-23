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En az 5.000 TL maaş verilecek! Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 başvuru şartları...
Kızılay'dan 6 farklı kadroda personel alımı ilanı yayımlandı. Nisan ayı içerisinde yapılacak personel alımına ilişkin detayları merak eden vatandanşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. En az 5.000 TL maaş verilecek olan personel alımında kadro dağılımı belli oldu. Peki, Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...