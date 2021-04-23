En az 5.000 TL maaş verilecek! Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 başvuru şartları...

Kızılay personel alımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, en az 5.000 TL maaş ile 6 farklı kadroya personel alımı gerçekleştirilecek. Bu gelişmelerin ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir? İşte ayrıntılar...