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En az 5.000 TL maaş verilecek! Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 başvuru şartları...

Kızılay'dan 6 farklı kadroda personel alımı ilanı yayımlandı. Nisan ayı içerisinde yapılacak personel alımına ilişkin detayları merak eden vatandanşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. En az 5.000 TL maaş verilecek olan personel alımında kadro dağılımı belli oldu. Peki, Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 11:35
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En az 5.000 TL maaş verilecek! Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 başvuru şartları...

Kızılay personel alımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, en az 5.000 TL maaş ile 6 farklı kadroya personel alımı gerçekleştirilecek. Bu gelişmelerin ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En az 5.000 TL maaş verilecek! Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 başvuru şartları...

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alımına ilişkin başvuru işlemleri başladı. Başvurular Kızılay'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvurular 30 Nisan'da sona erecek.

KIZILAY BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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En az 5.000 TL maaş verilecek! Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 başvuru şartları...

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

* Çağrı Merkezi Operatörü,
* Gençlik Çalışanı,
* Tercüman (Arapça),
* Tercüman (Farsça),
* Bilgi Yönetim Merkezi Uzmanı,
* Proje Yönetim Uzmanı,

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En az 5.000 TL maaş verilecek! Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 başvuru şartları...

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,
* Sabırlı ve gelişime açık,
* Ekip çalışmasına yatkın, İletişim yetkinliği güçlü,
* İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,
* Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü,
* MS Office programlarını etkin kullanabilen,
* Seyahat engeli bulunmayan

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En az 5.000 TL maaş verilecek! Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 başvuru şartları...

ÖZEL ŞARTLAR

Çağrı Merkezi Operatörü:

* Lisans mezunu,
* Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,
* Ms Office programlarını etkin kullanabilen,
* İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),