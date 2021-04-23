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Haberler Galeri Bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...

Bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...

Eczaneler bugün açık mı? Eczanelerin 23 Nisan'da açık olup olmadığı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Sağlık problemleri yaşayan ve ilaç almak isteyen kişiler, "Eczaneler 23 Nisan'da açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte sokağa çıkma yasağında nöbetçi eczaneler listesi...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 11:44
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Bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...

Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve ayrıca bugün sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle vatandaşlar "Eczaneler 23 Nisan'da açık mı" sorusuna yanıt arıyor. Sokağa çıkma yasağı günlerinde nöbetçi eczaneler 24 saat esasına dayalı çalışma sistemiyle hizmet veriyor. Peki, bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...

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Bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler resmi tatil boyunca kapalı olmaktadır. Vatandaşlar, ilçelerinde bulunan nöbetçi eczanelerden ilaçlarını temin edebilecekler.

İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il nöbetçi eczaneleri görüntülemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz...

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Bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...

NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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Bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...

ANKARA VE KIRIKKALE'DE ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine "kısmi kapanma" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan iki haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.

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Bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...

kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, ocakta 5 milyon 126 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, günlük ortalama test sayısı 165 bin 382 oldu. Günlük ortalama 8 bin 671 vakanın tespit edildiği ocakta, testlerin ortalama pozitiflik oranı yüzde 5,24 olarak kayıtlara geçti.

3 milyon 543 bin 594 Kovid-19 testinin yapıldığı şubat ayında, günlük ortalama test sayısı 126 bin 557 oldu. Şubatta günlük ortalama vaka sayısı 8 bin 4, testlerin pozitiflik oranı da yüzde 6,32 olarak belirlendi.