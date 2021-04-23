Beklenen açıklama: Spor salonları ne zaman açılacak? Bayramdan sonra spor salonları çalışacak mı? Son gelişmeler...

İŞKUR'A BİLDİRMELERİ YETERLİ OLACAK

Bakan Bilgin, 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için nisan, mayıs ve haziran aylarında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından otomatik uzatma işlemi gerçekleştirileceğini belirterek, "İşverenlerimizin İŞKUR ile irtibata geçerek 2021 Nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacak. Salgın sebebiyle daha önce işyerinde kısa çalışma uygulayan ancak 2021 Mart ayında kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işverenlerin de İŞKUR birimleri ile irtibata geçerek gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir" dedi.

Bilgin ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.