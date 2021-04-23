Beklenen açıklama: Spor salonları ne zaman açılacak? Bayramdan sonra spor salonları çalışacak mı? Son gelişmeler...
Spor salonları ne zaman açılacak? Kovid-19 vaka sayısında görülen artış sonrası yurt genelinde bazı tedbirler alındı. Kısmi kapanma kapsamında uygulanan kısıtlamalar sonrası spor salonnları geçici süreliğine kapanmıştı. Vatandaşlar salonların hangi tarihte açılacağını merak ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, spor salonları ne zaman açılacak? Bayramdan sonra spor salonları çalışacak mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.04.2021
15:52 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
15:52
Spor salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Türkiye'de son 24 saatte 312.109 Kovid-19 testi yapıldı, 54.791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti. Vaka artışı sonrası bazı kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Bu süreç içerisinde spor salonlarının faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Peki, spor salonları ne zaman açılacak? Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? İşte haberin detayları...
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SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kısmi kapanma kapsamında spor salonlarının faaliyetleri durdurulmuştu. Ramazan ayı dolayısıyla kapalı olan spor salonları yeni bir karar alınmazsa bayramdan sonra kapılarını yeniden açacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 3 AY UZATILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı" dedi.
Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ocak tarihine kadar koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran'a kadar 3 ay uzatıldığını hatırlattı.
Bakan Bilgin, uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan'dan itibaren bu haktan yararlanabileceğini kaydetti. Bilgin, salgın nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle bugüne kadar 3,7 milyonu aşkın çalışana 31,6 milyar TL üzerinde ödeme yapıldığını belirtti.
İŞKUR'A BİLDİRMELERİ YETERLİ OLACAK Bakan Bilgin, 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için nisan, mayıs ve haziran aylarında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından otomatik uzatma işlemi gerçekleştirileceğini belirterek, "İşverenlerimizin İŞKUR ile irtibata geçerek 2021 Nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacak. Salgın sebebiyle daha önce işyerinde kısa çalışma uygulayan ancak 2021 Mart ayında kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işverenlerin de İŞKUR birimleri ile irtibata geçerek gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir" dedi.
Bilgin ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.