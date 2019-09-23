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2019 YKS ek kayıtlar başladı! YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapılıyor mu?

YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? 2019 YKS ek kayıt dönem başladı. Ek tercih sonuçlarına göre bir üniversite programına yerleşme hakkı kazanan adaylar, üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Elektronik kayıt yapılıyor mu? ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre üniversite ek kayıt takvimi açıklandı. Açıklanan takvime göre, kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihlerinde alınacak.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 02:11 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 02:12
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2019 YKS ek kayıtlar başladı! YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapılıyor mu?

YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? Üniversite ek kayıtları için yerleşme hakkı kazanan öğrenciler yanıt aramaya başladı. Üniversite ek kayıt dönemi bugün itibariyle başladı. YKS ek tercih sonuçlarına göre kazanan adayların ek kayıt işlemlerini 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor. Peki, üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

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2019 YKS ek kayıtlar başladı! YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapılıyor mu?

YKS EK KAYITLAR NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM'den yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Buna göre, kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

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2019 YKS ek kayıtlar başladı! YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapılıyor mu?

ELEKTRONİK KAYIT YAPILIYOR MU?

Üniversite ek kayıt döneminde elektronik kayıt Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

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2019 YKS ek kayıtlar başladı! YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapılıyor mu?

EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

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2019 YKS ek kayıtlar başladı! YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapılıyor mu?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.