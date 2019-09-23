2019 YKS ek kayıtlar başladı! YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapılıyor mu?

YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? 2019 YKS ek kayıt dönem başladı. Ek tercih sonuçlarına göre bir üniversite programına yerleşme hakkı kazanan adaylar, üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Elektronik kayıt yapılıyor mu? ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre üniversite ek kayıt takvimi açıklandı. Açıklanan takvime göre, kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihlerinde alınacak.