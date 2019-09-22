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BİM aktüel 27 Eylül Cuma ürünleri! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pilates sürprizi!

27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta uygun fiyatlı ürünlerle dikkat çeken 27 Eylül BİM aktüel katalog bu hafta sürpriz ürünlerle dolu. BİM bu hafta elektronikten spora, giyimden mutfak ürünlerine kadar birçok çeşitle dolu. BİM aktüel ürünler listesi sayfamızda yer alıyor. Haberimizden BİM aktüel 27 Eylül kataloğuna ulaşabilir ve en hesaplı ürünleri öğrenebilirsiniz. BİM aktüel katalog bu hafta; Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu, Cam Set Üstü Ocak, Mini Fırın, Taşınabilir Şarj Aleti, Saç Kurutma Makinesi gibi ürünler barındırıyor. İşte, 27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 22.09.2019 19:46 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 19:48
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BİM aktüel 27 Eylül Cuma ürünleri! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pilates sürprizi!

BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül için sorgulanıyor. BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu. 27 Eylül BİM aktüel katalog alışveriş sevenler tarafından araştırılıyor. Peki, haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel 27 Eylül kataloğunda bu hafta pilates ürünleri seti spor yapmak isteyenler için bulunuyor. Xiaomi Redmi Go cep telefonu, mini fırın, cam set üstü ocak, taşınabilir şarj aleti gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte, 27 Eylül BİM aktüel ürünler listesi…

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BİM aktüel 27 Eylül Cuma ürünleri! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pilates sürprizi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 EYLÜL CUMA)

Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu

• Quad-Core 1.4 GHz 4 Çekirdek
• Arka Kamera 8 Mp
• Ön Kamera 5 Mp
• Arka Flaş
• Batarya 3000 mAh
• Dahili Hafıza 8 GB
• Ram 1GB
• 5,00" Ekran Boyutu
• Android 8.1 Oreo
2 yıl Xiaomi Türkiye garantilidir

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BİM aktüel 27 Eylül Cuma ürünleri! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pilates sürprizi!

Cam Set Üstü Ocak

• 8 mm cam • 4 gözü gazlı
• Otomatik çakmaklı
• Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey
• Doğalgaz ayarlı, LPG dönüşümüne uygun
• 59x64 cm
* Doğalgazlı ürün kurulumu ücretsiz, LPG'ye dönüşüm ücretlidir.
* Gidiş-dönüş 60 km'ye kadar ücretsizdir.

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BİM aktüel 27 Eylül Cuma ürünleri! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pilates sürprizi!

Mini Fırın

• 32 lt iç hacim
• Zil uyarılı, zaman ayarlı
• 1 adet köşeli tepsi, 1 adet yuvarlak emaye tepsi ve ızgara
• 56x36,5x47 cm

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BİM aktüel 27 Eylül Cuma ürünleri! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pilates sürprizi!

Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh

• Type-C ve Micro Usb çıkışlı
• Akıllı şarj desteği