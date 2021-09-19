Emine Erdoğan kaleme aldığı Afrika Seyahatlerim kitabının tanıtımını BM’de First Ladylere yapacak

19 Eylül 2021, Pazar
Emine Erdoğan kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" kitabının tanıtımını BM'de "First Lady"lere yapacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabı, ekim ayı başında piyasaya sunulacak. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça ile Afrika'da yaygın olarak kullanılan Svahili dillerinde yayımlanacak kitap, ekim ayı başında kitapçılarda olacak. Kitabın tüm geliri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ne bağışlanarak, Afrikalı kadın ve çocuklara, sağlık ve eğitim yardımı olarak ulaştırılacak.
Giriş Tarihi: 19.09.2021 11:33
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