Türkiye’de bir ilk: Sağlıkta devrim gibi bir uygulama daha! Dünyanın en büyüklerinden biri

8 AYRI LABORATUVAR TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRİLDİ

Türkiye'de ilk kez İstanbul'da hayata geçirilen bu proje sayesinde artık vatandaşların eşit standartlarda hizmete kavuşabildiğini anlatan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Laboratuvar Koordinatörü Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, "İSLAB'dan önce İstanbul'da 6 tane merkez laboratuvar ile aile sağlığı merkezlerine hizmet veren iki tane Halk Sağlığı Laboratuvarı vardı. Bu proje ile birlikte daha önce var olan 6 merkezi laboratuvar ile 2 Halk Sağlığı Laboratuvarı kapatıldı, o iki ayrı grubun hizmeti bu 4 laboratuvarda toplanarak bir potada eritilmiş oldu" dedi.