11 Temmuz 2023, Salı
1 haftada zayıflatan Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...
Sunucu Ebru Akel, sağlıklı beslenme tüyoları verdi. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte fazla kilolarından kurtulmak isteyenler ünlülerin zayıflama sırlarını araştırıyor. 47 yaşındaki başarılı sunucu, fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Akel, "Umutsuzluğa kapılmayın, sadece bunu tüketin" diyerek kısa sürede zayıflama isteyenlere tavsiyelerde bulundu. İşte Ebru Akel'in kilo verme sırrı...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 08:30
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