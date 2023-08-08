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Kemal Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Zaman kazanmak için taviz üstüne taviz veriyor! Şimdi de umudu tüzük değişikliği

Seçimlerden bu yana CHP içerisinden yükselen "değişim" ve "istifa" çağrılarına adeta kulak tıkayarak koltuğu bırakmamak için direnen Kemal Kılıçdaroğlu, zaman kazanmak için de taviz üstüne taviz veriyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan parti örgütlerine varana kadar her kesime sus payı dağıtmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de "heyecan verici tüzük değişikliği" vaadini ortaya attı.

Giriş Tarihi: 08.08.2023 08:47
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Kemal Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Zaman kazanmak için taviz üstüne taviz veriyor! Şimdi de umudu tüzük değişikliği

28 Mayıs sonrası 'değişim' ateşini yakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile peş peşe görüşmeler yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, orta yolu bulabilmek için Gökhan Günaydın'ı grup başkanvekili yapmayı kabul etmişti. İmamoğlu'nun en yakınındaki isim olan Günaydın'ın bu göreve getirilmesi, pazarlık sürecini de belgelemiş oldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Zaman kazanmak için taviz üstüne taviz veriyor! Şimdi de umudu tüzük değişikliği

Kılıçdaroğlu'nun bu tavizine rağmen İmamoğlu geri adım atmazken, bu süreçte parti tabanından da 'istifa' çağrıları katlanarak arttı.

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Kemal Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Zaman kazanmak için taviz üstüne taviz veriyor! Şimdi de umudu tüzük değişikliği

Büyük krizin önüne geçemeyeceğini gören Kılıçdaroğlu, 'gemiyi limana sağlam bir şekilde yanaştıracağını' söyleyerek yoruma açık bir vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu'nun zaman kazanmak için ortaya attığı 'gemiyi limana yanaştırma' söylemi de kamuoyundaki baskıları azaltmaya yetmedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Zaman kazanmak için taviz üstüne taviz veriyor! Şimdi de umudu tüzük değişikliği

UMUDU TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNDE
Aradan geçen yaklaşık 2.5 aylık süreçte bir türlü değişim baskısından kurtulamayan Kılıçdaroğlu, son çare olarak tüzük değişikliği vaadini ortaya attı.

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Kemal Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Zaman kazanmak için taviz üstüne taviz veriyor! Şimdi de umudu tüzük değişikliği

Birçok antidemokratik madde içeren mevcut tüzüğü 2018'de hayata geçirerek partideki tek adam yönetimini pekiştiren Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından örgütlerdeki huzursuzluğun zirve yapması üzerine bu konuda da geri adım atmaya hazırlanıyor.