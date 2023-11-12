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İsrail'in katliam tankları hedefte! Kassam Tugayları imha etti | A Haber canlı yayınında hareketli anlar
Son dakika haberi... Katil İsrail 37 gündür Gazze'de soykırım yapıyor. Kassam Tugayları ise direnişini sürdürüyor. Çatışma bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ederken katil İsrail'in bir tankı daha imha edildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu canlı yayında o anları anlattı.