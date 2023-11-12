İsrail’in katliam tankları hedefte! Kassam Tugayları imha etti | A Haber canlı yayınında hareketli anlar

Biraz önce o hareketlilik Kassam Tugaylarının müdahalesiyle sonuçlandı ki yoğun bir hareketlilikti sabahın ilk saatlerinden bu yana özellikle Beyt Hanun bölgesinin hemen güneyine doğru konuşlanmaya çalışıyordu İsrail ordusu.



Yoğun bir hava saldırısı da gerçekleşmişti sabahın ilk saatlerinden bu yana bölgeye.