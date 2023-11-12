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İsrail'in katliam tankları hedefte! Kassam Tugayları imha etti | A Haber canlı yayınında hareketli anlar

Son dakika haberi... Katil İsrail 37 gündür Gazze'de soykırım yapıyor. Kassam Tugayları ise direnişini sürdürüyor. Çatışma bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ederken katil İsrail'in bir tankı daha imha edildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu canlı yayında o anları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.11.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 15:20
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İsrail’in katliam tankları hedefte! Kassam Tugayları imha etti | A Haber canlı yayınında hareketli anlar

Terör devleti İsrail, 37 gündür dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor. Masum siviller ve çocuklar katlediliyor.

Kassam Tugayları ise katil İsrail'in ordusuna kayıplar verdirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsrail’in katliam tankları hedefte! Kassam Tugayları imha etti | A Haber canlı yayınında hareketli anlar

Kassam Tugayları bir katliam tankını daha imha etti. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu canlı yayında o anları anlattı.

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İsrail’in katliam tankları hedefte! Kassam Tugayları imha etti | A Haber canlı yayınında hareketli anlar

SİYAH DUMANLAR YÜKSELDİ

İşte o açıklamalardan satır başları ve bölgeden gelen yeni çatışma görüntüleri;

Katil İsrail ordusuna ait bir tank az önce etkisiz hale getirildi. Simsiyah dumanlar yükselmeye başladı o bölgeden. Yoğun bir tank hareketliliği vardı.

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İsrail’in katliam tankları hedefte! Kassam Tugayları imha etti | A Haber canlı yayınında hareketli anlar

Kısa süre önce bir hareketlilik vardı İsrail ordusuna ait tankların bölgeye hareket etmeye başladığı anlara tanıklık etmiştik.

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İsrail’in katliam tankları hedefte! Kassam Tugayları imha etti | A Haber canlı yayınında hareketli anlar

Biraz önce o hareketlilik Kassam Tugaylarının müdahalesiyle sonuçlandı ki yoğun bir hareketlilikti sabahın ilk saatlerinden bu yana özellikle Beyt Hanun bölgesinin hemen güneyine doğru konuşlanmaya çalışıyordu İsrail ordusu.


Yoğun bir hava saldırısı da gerçekleşmişti sabahın ilk saatlerinden bu yana bölgeye.