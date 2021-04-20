Emeklinin yüzü gülecek! Beklenen zam geldi! Emekliye 1.750 TL'ye kadar ödeme fırsatı...

Milyonlarca emekli yılda iki kez olmak üzere bayram ikramiyesini cebine koyuyor. Diğer yandan bankaların müşterilerine sunduğu promosyon ödemeleri ise derin nefes aldıracak. Emekli maaşlarına göre 500-625-750 lira olan taban promosyon, özel bankaların kampanyalarıyla 1750 liraya kadar çıktı. Bankaların sunduğu güncel promosyon tutarları son dönemin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. İşte, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?