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Haberler Galeri Emeklinin yüzü gülecek! Beklenen zam geldi! Emekliye 1.750 TL'ye kadar ödeme fırsatı...

Emeklinin yüzü gülecek! Beklenen zam geldi! Emekliye 1.750 TL'ye kadar ödeme fırsatı...

Milyonlarca emekli yılda iki kez olmak üzere bayram ikramiyesini cebine koyuyor. Diğer yandan bankaların müşterilerine sunduğu promosyon ödemeleri ise derin nefes aldıracak. Emekli maaşlarına göre 500-625-750 lira olan taban promosyon, özel bankaların kampanyalarıyla 1750 liraya kadar çıktı. Bankaların sunduğu güncel promosyon tutarları son dönemin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. İşte, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Giriş Tarihi: 20.04.2021 20:05 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 20:05
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Emeklinin yüzü gülecek! Beklenen zam geldi! Emekliye 1.750 TL'ye kadar ödeme fırsatı...

Emekli, dul ve yetim milyonlarca vatandaş bankaların sunduğu promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyon ödemesini alırken, yeni emeklilerde ilk promosyon ödemesini alabilecek. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Bankalar maaşlarını taşımaları karşılığında müşterilerine ödemeler yapıyor. Diğer yandan bankalar başka koşullarıda müşterilerinin hizmetine sunuyor.

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Emeklinin yüzü gülecek! Beklenen zam geldi! Emekliye 1.750 TL'ye kadar ödeme fırsatı...

İşte bankaların sunduğu kampanyalar

KİM NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

AKBANK: 30 Nisan'a kadar maaşını taşıyanlara 850, 1.050, 1.250 lira.

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Emeklinin yüzü gülecek! Beklenen zam geldi! Emekliye 1.750 TL'ye kadar ödeme fırsatı...

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira

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Emeklinin yüzü gülecek! Beklenen zam geldi! Emekliye 1.750 TL'ye kadar ödeme fırsatı...

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

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Emeklinin yüzü gülecek! Beklenen zam geldi! Emekliye 1.750 TL'ye kadar ödeme fırsatı...

ING: Ek koşul olmadan maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.