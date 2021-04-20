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Haberler Galeri 20 Nisan İŞKUR işçi alımı ilanları: 25 bin 857 işçi alınacak! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihi ve şartlar...

20 Nisan İŞKUR işçi alımı ilanları: 25 bin 857 işçi alınacak! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihi ve şartlar...

İşçi alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, İŞKUR'un güncel iş ilanlarını araştırıyor. Yüz binlerce kişiye iş imkanı sağlayan İŞKUR, 20 Nisan tarihli yayımladığı ilanlar ile toplam 25 bin 857 işçi alınacağını duyurdu. Bazı ilanlara başvurular bugün sona erecek. Şoför, beden işçisi, güvenlik görevlisi, büro memuru gibi birçok kadroya yapılacak işçi alımlarının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.04.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 13:54
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20 Nisan İŞKUR işçi alımı ilanları: 25 bin 857 işçi alınacak! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihi ve şartlar...

Kovid-19 salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde işsiz kalan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Birçok kadroda işçi alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, elektronik ortamdan başvuruları kabul ediyor. Alım yapılacak kadrolar, başvuru tarihi ve başvuru şartları konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte 20 Nisan İŞKUR işçi alımı ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 Nisan İŞKUR işçi alımı ilanları: 25 bin 857 işçi alınacak! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihi ve şartlar...

2021 NİSAN AYI İŞKUR İŞ İLANLARI

İŞKUR aracılığıyla birçok kadroda işçi alımları gerçekleştiriliyor. şoför-yük taşıma, beden işçisi, apaç palet imalatçısı, güvenlik görevlisi, büro memuru, döşeme ve duvar kaplamacısı, inşaat boyacısı, insan kaynakları yönetimi meslek elemanı gibi birçok branşa başvuru yapmak isteyen vatandaşların, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden "Meslek" alanına başvuru yapılmak isteyen meslek grubunu yazması yeterli olacak. İlan araması yapıldıktan sonra güncel ilanlar karşınıza çıkacak. İŞKUR üye girişi yaparak buradan güncel ilanları görüntüleyebilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

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20 Nisan İŞKUR işçi alımı ilanları: 25 bin 857 işçi alınacak! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihi ve şartlar...

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR SEKRETER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

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20 Nisan İŞKUR işçi alımı ilanları: 25 bin 857 işçi alınacak! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihi ve şartlar...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

İŞKUR KASİYER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN...

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20 Nisan İŞKUR işçi alımı ilanları: 25 bin 857 işçi alınacak! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihi ve şartlar...

İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.