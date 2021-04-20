20 Nisan İŞKUR işçi alımı ilanları: 25 bin 857 işçi alınacak! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihi ve şartlar...

İşçi alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, İŞKUR'un güncel iş ilanlarını araştırıyor. Yüz binlerce kişiye iş imkanı sağlayan İŞKUR, 20 Nisan tarihli yayımladığı ilanlar ile toplam 25 bin 857 işçi alınacağını duyurdu. Bazı ilanlara başvurular bugün sona erecek. Şoför, beden işçisi, güvenlik görevlisi, büro memuru gibi birçok kadroya yapılacak işçi alımlarının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.