Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!

Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika Elazığ ölü yaralı sayısı sorgulanıyor. Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ depremi ölü yaralı sayısı araştırılıyor. AFAD ve diğer kurumların arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdüğü vurgulanan açıklamada, AFAD Başkanlığının bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiği kaydedildi.