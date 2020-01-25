25 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!

Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç oldu? AFAD son dakika açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. AFAD son dakika Elazığ ölü yaralı sayısı açıklaması sorgulanıyor. Elazığ'da dün akşam meydana gelen depremin ardından Türkiye seferber oldu. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için arama kurtarma ekipleri canla başla çalışırken, Elazığ'dan üzücü haberler de gelmeye devam ediyor. Açıklamada, depremin ilk 20 saatinde 43 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı bildirilerek, "Deprem devamında 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 462 artçı getirdi. Bölgede depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor ve bölgede hasar tespit analizleri yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 25.01.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 21:12
  • 1
  • 9
Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!
Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!

Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika Elazığ ölü yaralı sayısı sorgulanıyor. Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ depremi ölü yaralı sayısı araştırılıyor. AFAD ve diğer kurumların arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdüğü vurgulanan açıklamada, AFAD Başkanlığının bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiği kaydedildi.

  • 2
  • 9
Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!
Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!

ELAZIĞ DEPREMİ ÖLÜ YARALI SAYISI KAÇ?

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısının 43'e yükseldiği aktarıldı.

  • 3
  • 9
Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!
Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!

Açıklamada, hayatını kaybeden kişi sayısının 29 olduğu kaydedildi.

  • 4
  • 9
Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!
Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!

Depremin ardından 1466 vatandaşın hastanelere başvurduğu bilgisinin verildiği açıklamada, bölgeye ulaştırılan 8 bin 565 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumunun tamamlandığı, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı, 409'unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendiği belirtildi.

  • 5
  • 9
Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!
Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!

Açıklamada, depremin ilk 20 saatinde 43 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı bildirilerek, "Deprem devamında 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 462 artçı getirdi. Bölgede depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor ve bölgede hasar tespit analizleri yapılıyor." ifadelerine yer verildi.