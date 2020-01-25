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Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!
Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç oldu? AFAD son dakika açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. AFAD son dakika Elazığ ölü yaralı sayısı açıklaması sorgulanıyor. Elazığ'da dün akşam meydana gelen depremin ardından Türkiye seferber oldu. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için arama kurtarma ekipleri canla başla çalışırken, Elazığ'dan üzücü haberler de gelmeye devam ediyor. Açıklamada, depremin ilk 20 saatinde 43 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı bildirilerek, "Deprem devamında 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 462 artçı getirdi. Bölgede depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor ve bölgede hasar tespit analizleri yapılıyor." ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: 25.01.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 21:12
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Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!
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Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!
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Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!
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Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!
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Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!