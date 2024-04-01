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El değiştiren belediyeler İL-İLÇE HARİTA | Hangi parti hangi belediyeyi kazandı?
Türkiye genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçları ile ilgili güncel veriler araştırılıyor. Vatandaşlar, seçimlerin ardından hangi parti hangi belediyeyi kazandığını merak ediyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP, MHP gibi önemli partilerin aldığı sonuçlar yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 2024 yerel seçim sonuçları...
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Giriş Tarihi: 01.04.2024 11:45Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 12:01