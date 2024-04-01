El değiştiren belediyeler İL-İLÇE HARİTA | Hangi parti hangi belediyeyi kazandı?

Türkiye'de milyonlarca seçmen, yerel seçimler için sandık başına giderek demokratik haklarını kullandı. Vatandaşlar, belediye başkanlarından il genel meclisi üyelerine kadar olan yerel yöneticilerini belirlemek için oy kullandılar. Bu önemli süreçte herkesin katılımıyla demokratik sürecin işleyişi sağlandı. Şimdi ise güncel seçim sonuçları ve hangi illerde değişikliklerin yaşandığı merak ediliyor. Peki hangi şehirde ve ilçelerde belediyeler değişti?