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Haberler Galeri El değiştiren belediyeler İL-İLÇE HARİTA | Hangi parti hangi belediyeyi kazandı?

El değiştiren belediyeler İL-İLÇE HARİTA | Hangi parti hangi belediyeyi kazandı?

Türkiye genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçları ile ilgili güncel veriler araştırılıyor. Vatandaşlar, seçimlerin ardından hangi parti hangi belediyeyi kazandığını merak ediyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP, MHP gibi önemli partilerin aldığı sonuçlar yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 2024 yerel seçim sonuçları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 12:01
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El değiştiren belediyeler İL-İLÇE HARİTA | Hangi şehirde ve ilçelerde belediyeler değişti? AK Parti-CHP-İYİ Parti-YRP-MHP... İşte seçim sonuçları!

Türkiye'de milyonlarca seçmen, yerel seçimler için sandık başına giderek demokratik haklarını kullandı. Vatandaşlar, belediye başkanlarından il genel meclisi üyelerine kadar olan yerel yöneticilerini belirlemek için oy kullandılar. Bu önemli süreçte herkesin katılımıyla demokratik sürecin işleyişi sağlandı. Şimdi ise güncel seçim sonuçları ve hangi illerde değişikliklerin yaşandığı merak ediliyor. Peki hangi şehirde ve ilçelerde belediyeler değişti?

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El değiştiren belediyeler İL-İLÇE HARİTA | Hangi şehirde ve ilçelerde belediyeler değişti? AK Parti-CHP-İYİ Parti-YRP-MHP... İşte seçim sonuçları!

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in 1 Nisan Pazartesi günü saat 11.22'de yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Seçime Katılım Oranı:

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimlerde seçime katılım oranının yüzde 78.11 olduğunu belirtti.

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El değiştiren belediyeler İL-İLÇE HARİTA | Hangi şehirde ve ilçelerde belediyeler değişti? AK Parti-CHP-İYİ Parti-YRP-MHP... İşte seçim sonuçları!

Parti Katılımı ve Seçmen Sayısı:

Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne 34 siyasi partinin katıldığını ve ülke genelinde 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy kullandığını aktardı.

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El değiştiren belediyeler İL-İLÇE HARİTA | Hangi şehirde ve ilçelerde belediyeler değişti? AK Parti-CHP-İYİ Parti-YRP-MHP... İşte seçim sonuçları!

Sandık Açılma Oranı:

Kesin olmayan sonuçlara göre, büyükşehir belediye başkanlığı için açılan sandık oranının yüzde 99,99 olduğunu dile getiren Yener, büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranının yüzde 78,11 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

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El değiştiren belediyeler İL-İLÇE HARİTA | Hangi şehirde ve ilçelerde belediyeler değişti? AK Parti-CHP-İYİ Parti-YRP-MHP... İşte seçim sonuçları!

Seçim Sonuçları:

Yener, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi seçimlerine ilişkin detaylı verileri paylaşarak, kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığı sonuçlarını da aktardı. Buna göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 35, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi'nin 10, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 8, Yeniden Refah Partisi'nin 2, Büyük Birlik Partisi'nin 1, İyi Parti'nin ise 1 belediye başkanlığı kazandığı belirtildi.