Okullar Tatil! MEB’den 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sınıflar için 14 Gün Ders Yok!

Yerel Seçimlerin Ardından Gelen Üç Günlük Dinlenme Molası

2024 yılında yapılacak yerel seçimler sonrası, 1 Nisan'da başlayacak olan tatil, öğrenci ve öğretmenlere hafta sonu ile birleştirilerek üç günlük bir mola sunacak. Bu kısa tatil, seçim yoğunluğunun ardından gelen bir nefes alma fırsatı olarak değerlendiriliyor.