HaberlerGaleriOkullar Tatil! MEB'den 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sınıflar için 14 Gün Ders Yok!
Okullar Tatil! MEB'den 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sınıflar için 14 Gün Ders Yok!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları, milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Öğrencilerin tatil özlemleri Nisan ayında da devam ederken, yeni bir müjdeli haberin gelmesi heyecanla bekleniyor. Nisan ayında öğrenciler ve öğretmenler, tatil günlerine kavuşmanın heyecanını yaşayacaklarını umut ediyor. Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:42Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 08:43