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Haberler Galeri Okullar Tatil! MEB'den 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sınıflar için 14 Gün Ders Yok!

Okullar Tatil! MEB'den 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sınıflar için 14 Gün Ders Yok!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları, milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Öğrencilerin tatil özlemleri Nisan ayında da devam ederken, yeni bir müjdeli haberin gelmesi heyecanla bekleniyor. Nisan ayında öğrenciler ve öğretmenler, tatil günlerine kavuşmanın heyecanını yaşayacaklarını umut ediyor. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 08:43
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Okullar Tatil! MEB’den 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sınıflar için 14 Gün Ders Yok!

Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler ile öğretmenleri ilgilendiren önemli tatil duyuruları kamuoyuna açıklandı. Yerel seçimlerin ardından Ramazan Bayramı ve ulusal bayramlar sürecine kadar uzanan periyotta, eğitim kurumlarında ders programlarında değişikliklerin olacağı ifade edildi. İşte, bu bahar döneminde öğrencileri, öğretmenleri bekleyen tatil günleri ve eğitim sistemindeki son yenilikler hakkında detaylar.

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Okullar Tatil! MEB’den 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sınıflar için 14 Gün Ders Yok!

Yerel Seçimlerin Ardından Gelen Üç Günlük Dinlenme Molası

2024 yılında yapılacak yerel seçimler sonrası, 1 Nisan'da başlayacak olan tatil, öğrenci ve öğretmenlere hafta sonu ile birleştirilerek üç günlük bir mola sunacak. Bu kısa tatil, seçim yoğunluğunun ardından gelen bir nefes alma fırsatı olarak değerlendiriliyor.

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Okullar Tatil! MEB’den 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sınıflar için 14 Gün Ders Yok!

Ramazan Bayramı ile Birleşen Uzun Tatil Dönemi

Nisan ayının ikinci haftasında başlayacak beş günlük tatil, Ramazan Bayramı ile birleşerek dokuz günlük uzun bir dinlenme süresine dönüşecek. Bu dönemde, öğrenciler ve öğretmenler aileleriyle kaliteli zaman geçirme, ders dışı aktivitelere dalma ve hobileriyle ilgilenme imkanı bulacaklar.

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Okullar Tatil! MEB’den 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sınıflar için 14 Gün Ders Yok!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Özel Kutlamalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel taşlarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Okullarda yapılacak özel gösterilerin ardından verilecek bir günlük tatil, öğrencilere unutulmaz anlar yaşatacak.

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Okullar Tatil! MEB’den 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sınıflar için 14 Gün Ders Yok!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Bir Gün Ara

Her yıl olduğu gibi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm okullar tatil olacak. Bu tatil, bahar döneminde öğrencilere ve öğretmenlere dinlenme ve yenilenme fırsatı sunacak.