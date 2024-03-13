Edirne’den Kars’a 81 ilde yapılan asırlık eserler anlatıldı! Eser ve hizmetle geçen 21 yılın bilançosu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayımlanan Millete Hizmette 21. Yıl İl İcraat Kitaplarında 31 Mart mesajı verdi. Başkan Erdoğan, sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında, seçmenden "her anınızda hep yanınızda" olacak belediye başkan adaylarına rekor destek beklediğini söyledi.
Sabah
Giriş Tarihi: 13.03.2024
08:40 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
08:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayımlanan Millete Hizmette 21. Yıl İl İcraat Kitaplarında 31 Mart mesajı verdi. Erdoğan,
"Belediyecilikte 30'uncu, iktidarda ise 22'inci yılımızı tamamlayacağız. Her biri şanla, şerefle, şehirlerimize eser kazandırmakla geçen 30 yıllık tecrübemizin ışığında milletimizin huzuruna yepyeni bir mahalli idareler vizyonuyla çıktık" ifadelerini kullandı.
Erdoğan kitapta 85 milyona hitap ederek şunları kaleme aldı:
YEPYENİ VİZYON AÇTIK
21 yılı aşkın süredir size, illerimize ve ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. Karşılaştığımız onca badireye, saldırıya, zorluğa, sıkıntıya rağmen hedeflerimizden sapmadık, evlatlarımız için kurduğumuz gelecek hayallerimizden asla vaz geçmedik. Önümüze çıkan engeller karşısında "ya bir yol bularak ya bir yol açarak", 81 vilayetimizin her birine sayısız eser, yatırım ve proje kazandırdık.
"Halka hizmet, Hakka hizmettir" düsturuyla 85 milyonun tamamına, hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmetkâr olmaya devam ediyoruz. Bu sene belediyecilikte 30'uncu, iktidarda ise 22'inci yılımızı tamamlayacağız. Her biri şanla, şerefle, şehirlerimize eser kazandırmakla geçen 30 yıllık tecrübemizin ışığında milletimizin huzuruna yepyeni bir mahalli idareler vizyonuyla çıktık.
ŞEHİRLERİ GELECEĞE HAZIRLAMADA KARARLIYIZ
"Gerçek Belediyecilik" programımızla şehirlerimizin refahını, huzurunu, güvenliğini ve tabii afetlere karşı direncini artırmayı hedefliyoruz. 31 Mart'ta sizlerin de desteğiyle yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis ederek... Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişleterek... Vereceğimiz maddi ve manevi desteklerle aile yapımızı koruyarak... Çevreye duyarlı sürdürülebilir yönetim uygulamalarını yaygınlaştırarak... Katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehirlerimizi geleceğe hazırlamakta kararlıyız.
REKOR OY BEKLİYORUZ
Bugüne kadar ülkemize nasıl tarihi başarıları beraber yaşattıysak, el ele, gönül gönüle vererek 31 Mart'ta da "Türkiye Yüzyılı Şehirleri" için güçlü bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında, sizlerden "her anınızda hep yanınızda" olacak belediye başkan adaylarımıza rekor destek bekliyoruz.