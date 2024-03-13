Edirne’den Kars’a 81 ilde yapılan asırlık eserler anlatıldı! Eser ve hizmetle geçen 21 yılın bilançosu

Erdoğan kitapta 85 milyona hitap ederek şunları kaleme aldı:

YEPYENİ VİZYON AÇTIK

21 yılı aşkın süredir size, illerimize ve ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. Karşılaştığımız onca badireye, saldırıya, zorluğa, sıkıntıya rağmen hedeflerimizden sapmadık, evlatlarımız için kurduğumuz gelecek hayallerimizden asla vaz geçmedik. Önümüze çıkan engeller karşısında "ya bir yol bularak ya bir yol açarak", 81 vilayetimizin her birine sayısız eser, yatırım ve proje kazandırdık.

