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Ekrem İmamoğlu'nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu'ndan

Yolsuzluk ve terör operasyonu sonrası tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'nda bulunan konutundaki kameraların da karartıldığı ortaya çıktı. Savcılığın talimatı sonrası kayıtların yer aldığı 4 harddisk, İSPER A.Ş.'nin deposunda bulundu. Harddisklere zarar verilerek görüntülerin alınmasının önüne geçilmeye çalışıldığı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 07:20
Ekrem İmamoğlu’nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu’ndan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) suça karışan yöneticilere yönelik operasyonun ardından ilginç bir gelişme yaşandı.

Ekrem İmamoğlu’nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu’ndan

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun kamera görüntüleri bir süre sonra kayboldu.

Ekrem İmamoğlu’nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu’ndan

Sabah'ın haberine göre savcılık görüntülerin peşine düştü. Kamera ekipmanlarının Büyükşehir Belediyesi'nin bir deposuna kaldırıldığı iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu’nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu’ndan

İBB'ye bağlı İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'nin (İSPER) bir deposuna yapılan baskında 4 hardisk bulundu. Fakat hardisklere zarar verildiği belirlendi. Kamera ekipmanlarının Dilek İmamoğlu'nun talimatı ile kaçırdığı iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu’nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu’ndan

İBB'de suça karışan yöneticilere yönelik 19 Mart'ta dev bir operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon çerçevesinde 106 kişi gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu’ndan

53 şüpheli ise tutuklanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tutuklanarak Marmara cezaevine gönderilmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu’ndan

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Rumeli hisarı'ndaki resmi konutunda gözaltına alınmıştı. İmamoğlu giyinme odasında kıyafetlerini giyinirken son videosunu da bu konutta çekmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu’ndan

Buradan emniyete götürülen şüpheli İmamoğlu, daha sonradan İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri ardından Marmara cezaevine konulmuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu’ndan

HARDDİSKLER ORADAN ÇIKTI
İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB'nin resmi konutu ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmi konuttaki kameraları temin etmek istedi.

Ekrem İmamoğlu’nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu’ndan

Fakat kameraların ve kayıt yapan harddisklerin söküldüğü belirlendi. Dilek İmamoğlu'nun talimatıyla söküldüğü iddia edilen kameralar ve kayıt yapılan harddiskler kayıplara karıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu’ndan

Büyükşehir belediyesinin bir deposuna götürüldüğünü iddia edilen kamera ekipmanları yapılan ilk aramada depoda bulunamadı.

Ekrem İmamoğlu’nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu’ndan

Nereye kaçırıldı araştırılan kameralar her yerde aranırken İBB'ye bağlı İSPER'in bir deposuna yapılan baskında ele geçirildi. Kamera sisteminin sökülmesi şüphe uyandırdı. Görüntülerde ne olduğu merak ediliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu’ndan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kamera kayıtlarının kaçırılması ile ilgili soruşturma başlattı. Kamera kayıtlarının içinde olduğu 4 harddiskin yapılan ilk incelemede tahrip edilmiş olduğu anlaşıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu’ndan

Harddisklerden görüntülerin kurtarılıp kurtarılamayacağı bilinmiyor. Siber ekipler hard diskleri inceliyor.