28 Nisan 2025, Pazartesi
Ekrem İmamoğlu'nun evindeki kameraları da kararttı! Kayıp harddiskler oradan çıktı! Talimat Dilek İmamoğlu'ndan
Yolsuzluk ve terör operasyonu sonrası tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'nda bulunan konutundaki kameraların da karartıldığı ortaya çıktı. Savcılığın talimatı sonrası kayıtların yer aldığı 4 harddisk, İSPER A.Ş.'nin deposunda bulundu. Harddisklere zarar verilerek görüntülerin alınmasının önüne geçilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 07:20