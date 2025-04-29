29 Nisan 2025, Salı
Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor
Elektrik kesintisi Avrupa'da hayatı durdurdu. Elektrik kaosunun nedeni siber saldırı mı? Türkiye'de olası bir risk var mı? Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kırık, "Yerli milli teknolojilerin ne kadar önemli olduğunu ve teknolojik bağımsızlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu anlamış oluyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:36