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Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor

Elektrik kesintisi Avrupa'da hayatı durdurdu. Elektrik kaosunun nedeni siber saldırı mı? Türkiye'de olası bir risk var mı? Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kırık, "Yerli milli teknolojilerin ne kadar önemli olduğunu ve teknolojik bağımsızlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu anlamış oluyoruz." dedi.

Mehmet Derviş Uğurlu Mehmet Derviş Uğurlu
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:36
Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor

Metrolar durdu. Trafik kilitlendi. Ameliyatlar ertelendi. Ordu göreve çağrıldı. Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisi hayatı durdurdu.

AVRUPA'DA KESİNTİNİN NEDENİ SİBER SALDIRI MI?
Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor

AVRUPA NEDEN KARANLIĞA GÖMÜLDÜ?

Peki Avrupa'da elektrik kaosunun nedeni ne? Siber saldırı ihtimali var mı? Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında Ajans Bugün programında A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor

"TÜRKİYE'DE OLSA DÜŞÜNEMİYORUM BİLE"

Şu manzarayı gördükten sonra şunu ifade etmem gerekiyor. Burası Avrupa dersiniz kendini çok geliştirmiş her alanda eksiksiz vesaire, şu olay Türkiye'de olsa düşünemiyorum bile neler neler olurdu. Avrupa'da olunca mesele yok, Türkiye'de olunca şöyle böyle vesaire. Biraz el vicdan diyorum.

Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor

SİBER SALDIRI MI?

Bu olay Avrupa'nın büyük bölümünü etkiledi. Hayatı felç etti. Sistemsel bir arıza mı yoksa dış kaynaklı bir müdahale miydi? Bu kadar büyük çaplı bir saldırıdan bahsediyoruz. Ortaya atılan iddialar arasında benim de en çok dikkatimi çeken bu. Bu tarz olayların yaşanması kuvvetli bir siber saldırı ve tabii ki fiziksel bir müdahaleyi akıllara getiriyor. Bir saldırı olabilme potansiyelini ortaya koyuyor.

Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Bütün sistem tek bir ağ içerisinden yönetiliyor. Bu ağda yaşanabilecek en küçük bir sorun ciddi bir kesintiyi meydana getirebiliyor. Avrupa'nın bütün enerji şebekeleri dijitalleştirilmiştir. 'SCADA' sistemleri kullanılır. Endüstriyel kontrol sistemleri adını veririz. Burada yapılabilecek bir saldırı milyonları etkileyebilir.

Artık elektrik altyapılarına yapılan uzaktan müdahale ihtimaline karşı teknik log ve ağ analizleri yürütülüyor. Enerji alanında uluslararası iş birliğini bir kez daha gündeme getiriyor.

Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor

TÜRKİYE'DE BU RİSK VAR MI?

Türkiye'de durum nedir? Vatandaşlarımızın sorduğu en büyük sorulardan bir tanesi peki biz de bu ağ içerisinde yer alıyor muyuz? Türkiye'de de olası bir risk söz konusu olabilir mi? Türkiye'nin elektrik şebekesi Avrupa ile sınırlı ölçüde entegredir. Ama doğrudan bir bağımlılığının olmadığını söylememiz lazım.

Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor

TÜRKİYE'Yİ YERLİ VE MİLLİ URUK KORUYOR

Türkiye'nin elektrik üretiminde ve iletiminde bağımsız hareket edebilecek kapasitede altyapıya sahip olduğunu söyleyelim. Bu önemli. Türkiye'ye sıçramasında önleyici bir yapısal bağımsızlık söz konusu. Avrupa'da yaşanan enerji krizleri ya da siber saldırı ihtimallerinde Türkiye'yi önemli ölçüde koruyan bir sistem var. Bu sistem URUK sistemidir. ASELSAN tarafından geliştirilmiş URUK sistemi.

Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor

URUK yerli ve milli teknoloji ürünü geliştirilmiş bir enerji yönetimi ve siber güvenlik sistemidir. URUK sistemi sayesinde dış müdahalelere karşı erken uyarı mekanizmalarını devreye sokabiliyoruz. URUK sistemi sadece pasif koruma değil aynı zamanda aktif müdahale yeteneği de sağlıyor.

Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor

"MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Bizim ne kadar stratejik olarak önde olduğumuzu açık ve net bir şekilde gösteriyor. Türkiye son dönemlerde savunma sanayiine ciddi yatırımlar yaptı. Bu da onun parçalarından biri. Şu elektrik kesintisi bile bir milli güvenlik sorunudur. Bunlar komplo teorisi değil bunlar gerçekler. Biraz şapkayı çıkartıp önümüze koymamız lazım.

Buradan da yerli milli teknolojilerinin ne kadar önemli olduğunu ve teknolojik bağımsızlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu anlamış oluyoruz.

Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor

İşte Avrupa'da elektrik kesintisi sonrası ortaya çıkan o görüntüler...

Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor
Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor
Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor
Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor
Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor
Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor

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