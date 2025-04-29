Avrupa karanlığa gömüldü! Türkiye’yi ASELSAN’ın URUK sistemi koruyor

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Bütün sistem tek bir ağ içerisinden yönetiliyor. Bu ağda yaşanabilecek en küçük bir sorun ciddi bir kesintiyi meydana getirebiliyor. Avrupa'nın bütün enerji şebekeleri dijitalleştirilmiştir. 'SCADA' sistemleri kullanılır. Endüstriyel kontrol sistemleri adını veririz. Burada yapılabilecek bir saldırı milyonları etkileyebilir.

Artık elektrik altyapılarına yapılan uzaktan müdahale ihtimaline karşı teknik log ve ağ analizleri yürütülüyor. Enerji alanında uluslararası iş birliğini bir kez daha gündeme getiriyor.