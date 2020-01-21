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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!

Mülakat yerleri 2020 yılında da en çok araştırılan konuların başında geliyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren. Mülakata nerede gireceğim sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için merakla beklenen duyuruyu Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, mülakat yerleri açıklandı. Sözlü sınavlar 5-22 Şubat'ta yapılacak ve sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkındaki bilgiler…

Giriş Tarihi: 21.01.2020 18:15 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 18:17
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!

2020 sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı. Günlerdir yoğun şekilde araştırılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuru yayımlandı. Toplamda 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağı duyurulmuş ve binlerce kişi başvuruda bulunmuştu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme işlemi nasıl olur? Adaylar mülakata nerede gireceğim sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2020 mülakat yerleri sorgulama linki!

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!

MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.