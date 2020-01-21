Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!

Mülakat yerleri 2020 yılında da en çok araştırılan konuların başında geliyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren. Mülakata nerede gireceğim sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için merakla beklenen duyuruyu Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, mülakat yerleri açıklandı. Sözlü sınavlar 5-22 Şubat'ta yapılacak ve sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkındaki bilgiler…