Polis adayları dikkat! POMEM başvuru son gün ne zaman? 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

28. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 28. Dönem POMEM başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki dönem başvuru sürecine baktığımızda sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor.