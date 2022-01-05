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Polis adayları dikkat! POMEM başvuru son gün ne zaman? 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM başvuruları ne zaman bitiyor? 28. Dönem POMEM başvurusu 27 Aralık'ta başlamıştı. Polis olabilme umuduyla başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecan içinde sonuçları beklerken henüz başvuru yapamayanlar ise başvuruların biteceği tarihi bekliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, POMEM başvuru son gün ne zaman? 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...