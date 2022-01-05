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Polis adayları dikkat! POMEM başvuru son gün ne zaman? 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM başvuruları ne zaman bitiyor? 28. Dönem POMEM başvurusu 27 Aralık'ta başlamıştı. Polis olabilme umuduyla başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecan içinde sonuçları beklerken henüz başvuru yapamayanlar ise başvuruların biteceği tarihi bekliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, POMEM başvuru son gün ne zaman? 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022 18:38
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Polis adayları dikkat! POMEM başvuru son gün ne zaman? 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

28. Dönem POMEM başvuruları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımları için belirli tarihlerde başvuru alınıyor. 28. Dönem POMEM alımları için başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar heyecan içinde hazırlıklara başladı. 27 Aralık'ta başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, POMEM başvuru son gün ne zaman? 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Polis adayları dikkat! POMEM başvuru son gün ne zaman? 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

27 Aralık 2021 tarihinde başlayan 28. Dönem POMEM başvuruları, 7 Ocak 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecekler.

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Polis adayları dikkat! POMEM başvuru son gün ne zaman? 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

28. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 28. Dönem POMEM başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki dönem başvuru sürecine baktığımızda sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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Polis adayları dikkat! POMEM başvuru son gün ne zaman? 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

POMEM'lere lisans mezunu (5.120) erkek, (1.280) kadın, önlisans mezunu (1.280) erkek, (320) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapılacak.

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Polis adayları dikkat! POMEM başvuru son gün ne zaman? 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

* T.C. vatandaşı olmak,

* Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,