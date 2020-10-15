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Haberler Galeri MEB Bakanı açıkladı! Ortaokul, Anadolu lise 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar bütün sınıflara ne zaman açılacak?

MEB Bakanı açıkladı! Ortaokul, Anadolu lise 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar bütün sınıflara ne zaman açılacak?

Ortaokul, Anadolu lise 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklaması sonrasında, İlkokul 1. sınıfların ardından 2. 3. 4. 8. ve lise 12. sınıflar da geçtiğimiz hafta okula başladı. Bu bağlamda, 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar için okulların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İşte, Ortaokul, Anadolu lise 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar bütün sınıflara ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 15.10.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 19:32
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MEB Bakanı açıkladı! Ortaokul, Anadolu lise 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar bütün sınıflara ne zaman açılacak?

Ortaokul, Anadolu lise 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar bütün sınıflara ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz günlerde 5,6,7 ve 9,10,11.sınıfların ne zaman okula başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Veliler ve öğrenciler ise konuyla ilgili son dakika açıklamaları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, Ortaokul, Anadolu lise 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar bütün sınıflara ne zaman açılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB Bakanı açıkladı! Ortaokul, Anadolu lise 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar bütün sınıflara ne zaman açılacak?

ORTAOKULLAR VE LİSELER İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından diğer sınıfların durumuna ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Bakan Koca, kendisine yöneltilen, 'Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

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MEB Bakanı açıkladı! Ortaokul, Anadolu lise 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar bütün sınıflara ne zaman açılacak?

5. 6. 7. VE 9. 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

Haberimizden, diğer sınıflar için okulların açılması hakkında son dakika gelişmelerini bulabilir ve merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

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MEB Bakanı açıkladı! Ortaokul, Anadolu lise 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar bütün sınıflara ne zaman açılacak?

Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,

"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.

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MEB Bakanı açıkladı! Ortaokul, Anadolu lise 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar bütün sınıflara ne zaman açılacak?

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

'Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak.'