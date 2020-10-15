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MEB Bakanı açıkladı! Ortaokul, Anadolu lise 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar bütün sınıflara ne zaman açılacak?
Ortaokul, Anadolu lise 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklaması sonrasında, İlkokul 1. sınıfların ardından 2. 3. 4. 8. ve lise 12. sınıflar da geçtiğimiz hafta okula başladı. Bu bağlamda, 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar için okulların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İşte, Ortaokul, Anadolu lise 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar ne zaman başlayacak? Okullar bütün sınıflara ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 15.10.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 19:32
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