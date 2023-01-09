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Haberler Galeri Ehliyet affı son dakika 2023: Meclis'e geldi mi? 1 milyon sürücü için ehliyet affı ne zaman çıkacak? İŞTE SON DURUM...

Ehliyet affı son dakika 2023: Meclis'e geldi mi? 1 milyon sürücü için ehliyet affı ne zaman çıkacak? İŞTE SON DURUM...

1 milyon sürücüyü ilgilendiren ehliyet affı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ehliyetine el konulan sürücüler, bu yıl ehliyet affı çıkıp çıkmayacağını araştırmaya başladı. Mesleği şoförlük olan veya işe girmesi için ehliyete ihtiyacı olan vatandaşlar, ehliyet affı ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Peki, 2023 ehliyet affı Meclis'e geldi mi? 1 milyon sürücü için ehliyet affı ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 11:55
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Ehliyet affı son dakika 2023: Meclis’e geldi mi? 1 milyon sürücü için ehliyet affı ne zaman çıkacak? İŞTE SON DURUM...

Son dakika haberi... Ehliyet affı 2023'te çıkacak mı? 1 milyon sürücünün yakından takip ettiği ehliyet affında gözler Meclis'e çevrildi. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ehliyetini kaptıran sürücüler, ehliyet affının bu yıl çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki, 2023 ehliyet affı Meclis'e geldi mi? 1 milyon sürücü için ehliyet affı ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ehliyet affı son dakika 2023: Meclis’e geldi mi? 1 milyon sürücü için ehliyet affı ne zaman çıkacak? İŞTE SON DURUM...

EHLİYET AFFI SON GELİŞMELER

Geçtiğimiz günlerde MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ehliyet affı konusunda açıklamalarda bulundu.

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Ehliyet affı son dakika 2023: Meclis’e geldi mi? 1 milyon sürücü için ehliyet affı ne zaman çıkacak? İŞTE SON DURUM...

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ehliyet affı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir defaya mahsus olarak ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olan, özellikle şoförlerimiz için bir ehliyet affını yılbaşından önce çıkarmanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ehliyet affı son dakika 2023: Meclis’e geldi mi? 1 milyon sürücü için ehliyet affı ne zaman çıkacak? İŞTE SON DURUM...

2023'TE EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ehliyet affı çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Ehliyet affı son dakika 2023: Meclis’e geldi mi? 1 milyon sürücü için ehliyet affı ne zaman çıkacak? İŞTE SON DURUM...

EHLİYETE EL KONULAN DURUMLAR NELER?

* 100 ceza puanına ulaşmak
* Ölüme sebebiyet veren kazaya karışmış olmak
* Uyuşturucu kullanmış olmak