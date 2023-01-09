Ehliyet affı son dakika 2023: Meclis'e geldi mi? 1 milyon sürücü için ehliyet affı ne zaman çıkacak? İŞTE SON DURUM...

1 milyon sürücüyü ilgilendiren ehliyet affı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ehliyetine el konulan sürücüler, bu yıl ehliyet affı çıkıp çıkmayacağını araştırmaya başladı. Mesleği şoförlük olan veya işe girmesi için ehliyete ihtiyacı olan vatandaşlar, ehliyet affı ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Peki, 2023 ehliyet affı Meclis'e geldi mi? 1 milyon sürücü için ehliyet affı ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 11:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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