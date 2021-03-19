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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri EGM son dakika: Polis ve bekçi alımında flaş değişiklik! 2021 yeni değişiklik neleri içeriyor? Bundan sonra... EGM son dakika: Polis ve bekçi alımında flaş değişiklik! 2021 yeni değişiklik neleri içeriyor? Bundan sonra...
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde belirlenen tarihlerde mahalle bekçisi ve polis alımları yapılıyor. Bu alımlarda belirli şartlar aranırken, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre polis ve bekçi alımlarında değişikliğe gidildiği öğrenildi. Peki, yapılan bu değişiklik neleri içeriyor? Polis ve bekçi alımında yapılan değişiklik nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.03.2021 13:03
Polis ve bekçi alımlarında flaş değişiklik! Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile polis ve bekçi alımlarında değişikliğe gidildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu değişikliğin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarının Devlet memurluğuna ilk girişlerinde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre sözleşmeli personel alımında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilikten veya Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde, giriş raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir. Bu raporlar, tam teşekküllü hastaneler tarafından, 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre düzenlenir.
EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanını" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanını" olarak, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığını" olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Teşhis hanesine; tespit edilen tüm hastalıklar ve sağlık sorunları yazılır, hastalığı veya sağlık sorunu olmayanlar için teşhis hanesine "Sağlam" yazılır.
f) Karar hanesine; hastalığı veya sağlık sorunu olmayanlar için "Sağlam" yazılır, bir hastalık veya sağlık sorunu tespit edilmesi halinde, hastalığın veya sağlık sorununun hangi dilimde olduğu yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Öğrenci hakkında düzenlenmiş herhangi bir rapor bulunmasa dahi, sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde, öğrenci tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır."