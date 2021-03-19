EGM son dakika: Polis ve bekçi alımında flaş değişiklik! 2021 yeni değişiklik neleri içeriyor? Bundan sonra...

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Teşhis hanesine; tespit edilen tüm hastalıklar ve sağlık sorunları yazılır, hastalığı veya sağlık sorunu olmayanlar için teşhis hanesine "Sağlam" yazılır.

f) Karar hanesine; hastalığı veya sağlık sorunu olmayanlar için "Sağlam" yazılır, bir hastalık veya sağlık sorunu tespit edilmesi halinde, hastalığın veya sağlık sorununun hangi dilimde olduğu yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz."