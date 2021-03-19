ÇAYKUR 500 işçi alımı ilanı! 2021 ÇAYKUR işçi alımı hangi illere yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar...

ÇAYKUR yaş çay fabrikaları için 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi alımı yapacak. İşçi alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Başvuru yapacak adayların 18-50 yaş aralığında olması gerekiyor. Söz konusu işçi alımı hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 ÇAYKUR işçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...