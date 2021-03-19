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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ÇAYKUR 500 işçi alımı ilanı! 2021 ÇAYKUR işçi alımı hangi illere yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar... ÇAYKUR 500 işçi alımı ilanı! 2021 ÇAYKUR işçi alımı hangi illere yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar... ÇAYKUR 500 işçi alımı ilanı yayımlandı. İlanda yayımlanan illerde istihdam edilmek üzere en az ilkokul mezunu işçi alımı yapılacak. İlgili kadrolarda görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihi ve şartlar konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar arasında kura çekilecek. Peki, 2021 ÇAYKUR işçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nedir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 19.03.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 12:18
ÇAYKUR yaş çay fabrikaları için 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi alımı yapacak. İşçi alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Başvuru yapacak adayların 18-50 yaş aralığında olması gerekiyor. Söz konusu işçi alımı hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 ÇAYKUR işçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapabilecekler. İşçi adayları ikamet ettikleri il için bildirilen işyerlerinden sadece biri için başvurusu yapabilecek.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçici beden işçileri, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10.00 da Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2021 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak, işe başlamayan veya istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır. İşe başlatılan işçilerin tescil işlemleri işyerinin bağlı bulunduğu İş Kur İl Müdürlüğünce yapılacak.
ÇAY EKSPERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
* MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,
* 2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,
BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
* Erkek,
* 18- 50 yaş aralığında, * En az İlkokul mezunu, * Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme.