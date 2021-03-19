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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvuru sona erdi! YKS TYT AYT sınavları ne zaman? 2021 üniversite sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Başvuru sona erdi! YKS TYT AYT sınavları ne zaman? 2021 üniversite sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS TYT AYT için hazırlıklar devam ediyor. Bu yıla ilişkin gerçekleştirilecek üniversite sınavına katılacak öğrenciler başvurularını tamamladılar. Geç başvuru sürecinin de sona ermesi ile birlikte gözler sınav tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, YKS TYT AYT sınavları ne zaman? 2021 üniversite sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 19.03.2021 13:16
YKS TYT AYT ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 yılına ilişkin YKS başvuruları alındı. Sınava başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci şimdiden sınav giriş yerlerini merak etmeye başladı. Peki, YKS TYT AYT sınavları ne zaman? 2021 üniversite sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
ÜNİVERSİTE SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2021 YKS TYT AYT oturumlarına katılacak adayların sınav giriş yerlerinin, 14-25 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tümadayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.