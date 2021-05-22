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Haberler Galeri EGM son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 son durum nedir? Hangi illere alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

EGM son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 son durum nedir? Hangi illere alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Son dakika... Jandaram bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bekçi alımı yapılması bekleniyor. 10 bin bekçi kadrosu açılması beklenirken, gözler başvuruların başlayacağı tarihe çevrildi. Jandarma kadrosunda bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, Jandarma bekçi alımı 2021 son durum nedir? Hangi illere alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 10:48
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EGM son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 son durum nedir? Hangi illere alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Jandarma bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılacak 10 bin yeni bekçi alımı açıklamasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. EGM'den gelecek müjdeli haberi bekleyen vatandaşlar, başvuru tarihi ve şartlar konusunda detayları araştırıyor. Peki, Jandarma bekçi alımı 2021 son durum nedir? Hangi illere alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EGM son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 son durum nedir? Hangi illere alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılması beklenen 10 bin bekçi alımı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihi ve alımların yapılacağı iller hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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EGM son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 son durum nedir? Hangi illere alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

İlanın henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde duyurulmuştu:

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EGM son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 son durum nedir? Hangi illere alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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EGM son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 son durum nedir? Hangi illere alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

* En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,