EGM son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 son durum nedir? Hangi illere alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Son dakika... Jandaram bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bekçi alımı yapılması bekleniyor. 10 bin bekçi kadrosu açılması beklenirken, gözler başvuruların başlayacağı tarihe çevrildi. Jandarma kadrosunda bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, Jandarma bekçi alımı 2021 son durum nedir? Hangi illere alım yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 10:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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