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Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Online sınav giriş nasıl yapılır?

Açıköğretim final sınavı ne zaman? Mayıs ayının sonlarına doğru gelmemiz ile birlikte gözler açıköğretim bahar dönemi final sınavlarına çevrildi. Mezun olmayı hedefleyen ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler, heyecan içinde final sınavını bekliyor. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından sınav hakkında açıklama geldi. Peki, 2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Açıköğretim nline sınav giriş nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 10:24
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Online sınav giriş nasıl yapılır?

AÖF ve ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) final sınavları için geri sayım başladı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasına kısa süre kala gözler açıköğretim final sınavlarına çevrildi. Peki, 2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Açıköğretim nline sınav giriş nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Online sınav giriş nasıl yapılır?

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 bahar dönemi final sınavı 29-30-31 Mayıs 2021 - 05-06-07 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Online sınav giriş nasıl yapılır?

AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Online sınav giriş nasıl yapılır?

SINAV NASIL OLACAK?

Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Online sınav giriş nasıl yapılır?

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.