Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Online sınav giriş nasıl yapılır?

Açıköğretim final sınavı ne zaman? Mayıs ayının sonlarına doğru gelmemiz ile birlikte gözler açıköğretim bahar dönemi final sınavlarına çevrildi. Mezun olmayı hedefleyen ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler, heyecan içinde final sınavını bekliyor. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından sınav hakkında açıklama geldi. Peki, 2021 AÖF ve ATA AÖF final sınavı ne zaman? Açıköğretim nline sınav giriş nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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