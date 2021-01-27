Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a 400 bekçi alınacak. Bekçi alımı duyurusunun ardından başvuru yapan adaylar 20 Ocak'ta yazılı sınava katıldılar. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için sonuçları bekleyen adaylar, Polis Akademisi'nin açıklamalarını yakından takip ediyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü mülakat ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...