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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü mülakat ne zaman yapılacak? EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü mülakat ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son zamanların popüler meslekleri arasında yer alan bekçilik için adayların hazırlıkları sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen yazılı sınav 20 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. Sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. EGM PA tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü mülakat ne zaman yapılacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 27.01.2021 16:56
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a 400 bekçi alınacak. Bekçi alımı duyurusunun ardından başvuru yapan adaylar 20 Ocak'ta yazılı sınava katıldılar. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için sonuçları bekleyen adaylar, Polis Akademisi'nin açıklamalarını yakından takip ediyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü mülakat ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Ocak'ta gerçekleştirilen bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden açıklanacak. Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilecek.
SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
2020/1. dönem bekçilik yazılı sınavının soru ve cevapları açıklandı. Sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr resmi internet sitesinden sınav sorularına ve cevaplarına ulaşabilecekler.
BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN... BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.