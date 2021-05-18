27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak?

27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama geldi. POMEM 27. dönem fiziki yeterlilik sınavına katılacak adayların sınav yerleri ve tarihleri belli oldu. Polislik sınav tarihi şimdi ise yeniden adayların gündemine taşındı. İşte, 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak?