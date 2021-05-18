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Haberler Galeri 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak?

27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak?

27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama geldi. POMEM 27. dönem fiziki yeterlilik sınavına katılacak adayların sınav yerleri ve tarihleri belli oldu. Polislik sınav tarihi şimdi ise yeniden adayların gündemine taşındı. İşte, 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak?

Giriş Tarihi: 18.05.2021 21:32 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 21:32
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27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak?

27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27. Dönem POMEM başvurusunda bulunan adaylar merakla sınav yerleri ve tarihleri hakkında beklenen açıklama geldi. 27. Dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına gelindi. İşte, 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak?

27. DÖNEM POMEM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi Başkanlığı, 27. Dönem sınav yerlerini bildirdi. Fiziki yeterlilik sınavına katılacak adaylar için sınav yerleri ve tarihleri açıklandı. Polis Akademisi, ''27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri'' açıklamasında bulundu.

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27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak?

SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

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27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak?

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak?

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.