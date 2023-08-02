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Haberler Galeri EGM atama kararları isim listesi! İstanbul, Ankara, İzmir yeni Emniyet Genel Müdürleri kim oldu? 2 Ağustos görev yeri değişen 2023 Emniyet Genel Müdürlüğü yeni görev yerleri...

EGM atama kararları isim listesi! İstanbul, Ankara, İzmir yeni Emniyet Genel Müdürleri kim oldu? 2 Ağustos görev yeri değişen 2023 Emniyet Genel Müdürlüğü yeni görev yerleri...

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti. İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu Bursa Emniyet Müdürlüğüne; Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne; Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Emniyet Müdürlüğüne; Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürlüğüne atandı. İşte atama listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 09:36
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EGM atama kararları isim listesi! İstanbul, Ankara, İzmir yeni Emniyet Genel Müdürleri kim oldu? 2 Ağustos görev yeri değişen 2023 Emniyet Genel Müdürlüğü yeni görev yerleri...

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti. İşte isim isim atama listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EGM atama kararları isim listesi! İstanbul, Ankara, İzmir yeni Emniyet Genel Müdürleri kim oldu? 2 Ağustos görev yeri değişen 2023 Emniyet Genel Müdürlüğü yeni görev yerleri...

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ile Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı; Polis Başmüfettişi Rüştü Yılmaz ise 1. Hukuk Müşavirliği görevine getirildi.

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EGM atama kararları isim listesi! İstanbul, Ankara, İzmir yeni Emniyet Genel Müdürleri kim oldu? 2 Ağustos görev yeri değişen 2023 Emniyet Genel Müdürlüğü yeni görev yerleri...

Kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 24'ünün emniyet müdürü ile Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmen Şengün ve Resul Holoğlu da EGM emrine atandı.

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EGM atama kararları isim listesi! İstanbul, Ankara, İzmir yeni Emniyet Genel Müdürleri kim oldu? 2 Ağustos görev yeri değişen 2023 Emniyet Genel Müdürlüğü yeni görev yerleri...

Kararnameyle 52 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

- İstihbarat Başkanı Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Emniyet Müdürlüğüne

- Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne

- Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Emniyet Müdürlüğüne

- Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürlüğüne

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EGM atama kararları isim listesi! İstanbul, Ankara, İzmir yeni Emniyet Genel Müdürleri kim oldu? 2 Ağustos görev yeri değişen 2023 Emniyet Genel Müdürlüğü yeni görev yerleri...

- Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Emniyet Müdürlüğüne

- Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bartın Emniyet Müdürlüğüne

- Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne

- Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Emniyet Müdürlüğüne