02 Ağustos 2023, Çarşamba
EGM atama kararları isim listesi! İstanbul, Ankara, İzmir yeni Emniyet Genel Müdürleri kim oldu? 2 Ağustos görev yeri değişen 2023 Emniyet Genel Müdürlüğü yeni görev yerleri...
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti. İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu Bursa Emniyet Müdürlüğüne; Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne; Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Emniyet Müdürlüğüne; Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürlüğüne atandı. İşte atama listesi...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 09:36
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