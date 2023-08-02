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Verdiği sözler havada kaldı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın heykel aşkı bitmiyor

Seçim öncesi Bolu halkına 50 proje sözü veren heykel dikme hevesiyle bilenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a AK Parti'den dikkat çeken bir tepki geldi. Geçtiğimiz aylarda belediye tarafından yıktırılan eski katlı otoparkın alanına leylek heykelinin belediye tarafından dikilmesini eleştiren AK Parti AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, 'Heykel yapacağına, icraat yap. Verdiğin sözlerin yüzde 90'nını bile hayata geçiremedin" dedi.

Giriş Tarihi: 02.08.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 08:28
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Verdiği sözler havada kaldı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın heykel aşkı bitmiyor

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan Kanal Boyuna birbiri ardına boz ayı, kaplumbağa, tavşan, kurbağa, horoz gibi heykeller diken Başkan Tanju Özcan'ın son icraatı leylek heykeli dikmek oldu.

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Verdiği sözler havada kaldı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın heykel aşkı bitmiyor

Özcan'ın 4.5 yılda söz verdiği vaatler yerine sadece heykel dikmesi kentte tartışma yarattı. Özcan'a sert tepki AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'den geldi. Özcan'a vaatlerini hatırlatan Güner şunları söyledi:

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Verdiği sözler havada kaldı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın heykel aşkı bitmiyor

"Tanju Özcan 2019 yılında yapılan yerel seçimler öncesi yatırım ve proje anlamında 50'den fazla vaatte bulundu. Seçimi kazandıktan sonra ise verdiği sözlerin yüzde 90'ını hayata geçirmedi.

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Verdiği sözler havada kaldı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın heykel aşkı bitmiyor

Yapmak bir yana bizim dönemimizde yapılanların bakımlarını dahi yapamadı. Belediyeye ait milyonlarca lira değerindeki arsaları sattı. 'İhtiyaç sahiplerine 404 adet konut yapacağım' dedi, buranın arsasını sattı. 'Bölgenin en büyük Botanik Parkı'nı yapacağım' dedi yine arsasını sattı.

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Verdiği sözler havada kaldı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın heykel aşkı bitmiyor

Tanju Özcan 'İcraat yok heykel var' anlayışıyla görev yapıyor. Kültür Sanat Merkezi, Yeni Stadyum Projesi, Yaşlı Yaşam Merkezi, Organik Ürünler Pazarı, Kızılay Otoparkına Yeni Konsept, Karaçayır Dev Sosyal Tesis, 10 Bin Araçlık Otopark, Vizyonkent Projesi, Gölköy Su Sporları Merkezi ve daha nicelerini söz verdikleri halde yerine getirmedi.