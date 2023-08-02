02 Ağustos 2023, Çarşamba
Verdiği sözler havada kaldı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın heykel aşkı bitmiyor
Seçim öncesi Bolu halkına 50 proje sözü veren heykel dikme hevesiyle bilenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a AK Parti'den dikkat çeken bir tepki geldi. Geçtiğimiz aylarda belediye tarafından yıktırılan eski katlı otoparkın alanına leylek heykelinin belediye tarafından dikilmesini eleştiren AK Parti AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, 'Heykel yapacağına, icraat yap. Verdiğin sözlerin yüzde 90'nını bile hayata geçiremedin" dedi.
Giriş Tarihi: 02.08.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 08:28
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