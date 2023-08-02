Verdiği sözler havada kaldı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın heykel aşkı bitmiyor

Yapmak bir yana bizim dönemimizde yapılanların bakımlarını dahi yapamadı. Belediyeye ait milyonlarca lira değerindeki arsaları sattı. 'İhtiyaç sahiplerine 404 adet konut yapacağım' dedi, buranın arsasını sattı. 'Bölgenin en büyük Botanik Parkı'nı yapacağım' dedi yine arsasını sattı.