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10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İstenmeyen Adam (Persona Non Grata) ilan edilecek mi? Son açıklamalar...

10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 'Osman Kavala'nın serbest bırakılması' için bildiri kaleme alan 10 büyükelçi için "Persona Non Grata" ilan edilmesi gündeme geldi. Konu hakkında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İstenmeyen Adam (Persona Non Grata) ilan edilecek mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 17:21
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10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İstenmeyen Adam Persona Non Grata ilan edilecek mi? Son açıklamalar...

10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? 10 büyükelçinin, Osman Kavala'nın yargılama sürecine ilişkin Türk yargısını hedef alan ortak açıklamalarının yankısı sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak toplu olarak uyarılan 10 büyükelçi hakkında son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İstenmeyen Adam (Persona Non Grata) ilan edilecek mi? İşte son açıklamalar...

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10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İstenmeyen Adam Persona Non Grata ilan edilecek mi? Son açıklamalar...

10 BÜYÜKELÇİ KİMLER, HANGİ ÜLKELER?

Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarda bulunan 10 büyükelçi ülkeleri şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda

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10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İstenmeyen Adam Persona Non Grata ilan edilecek mi? Son açıklamalar...

İSTENMEYEN ADAM (PERSONA NON GRATA) İLAN EDİLECEK Mİ?

Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İstenmeyen Adam Persona Non Grata ilan edilecek mi? Son açıklamalar...

"Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir. Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Kimse talimat veremez.

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10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İstenmeyen Adam Persona Non Grata ilan edilecek mi? Son açıklamalar...

Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim,10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler."