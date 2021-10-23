10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İstenmeyen Adam (Persona Non Grata) ilan edilecek mi? Son açıklamalar...

10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 'Osman Kavala'nın serbest bırakılması' için bildiri kaleme alan 10 büyükelçi için "Persona Non Grata" ilan edilmesi gündeme geldi. Konu hakkında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İstenmeyen Adam (Persona Non Grata) ilan edilecek mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.10.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 17:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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