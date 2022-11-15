HAKKARİ TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA | Hakkari Merkez, Durankaya, Yüksekova, Çukurova...2022 Hakkari TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. TOKİ konut başvurusu yapanlar kura çekim tarihlerini araştırıyor. Bugün yapılacak olan TOKİ Hakkari kura sonuçları ise merak konusu oldu.Hakkari TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak. Peki, TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapıalcak? İşte, TOKİ hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.11.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 12:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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