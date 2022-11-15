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Haberler Galeri HAKKARİ TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA | Hakkari Merkez, Durankaya, Yüksekova, Çukurova...2022 Hakkari TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

HAKKARİ TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA | Hakkari Merkez, Durankaya, Yüksekova, Çukurova...2022 Hakkari TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. TOKİ konut başvurusu yapanlar kura çekim tarihlerini araştırıyor. Bugün yapılacak olan TOKİ Hakkari kura sonuçları ise merak konusu oldu.Hakkari TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak. Peki, TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapıalcak? İşte, TOKİ hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.11.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 12:24
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HAKKARİ TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA | Hakkari Merkez, Durankaya, Yüksekova, Çukurova...2022 Hakkari TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

Hakkari TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. TOKİ "İlk Evim" projesiyle ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi kura çekim tarihlerini araştırıyor. Bugün ise Hakkari'de yapılacak 804 sosyal konutların kura çekim tarihi ise merak konusu oldu..İşte, TOKİ Hakkari kura çekimleri hakkında merak edilenler....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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HAKKARİ TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA | Hakkari Merkez, Durankaya, Yüksekova, Çukurova...2022 Hakkari TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

HAKKARİ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hakkari TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi 15 Kasım 2022 (bugün) başladı. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

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HAKKARİ TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA | Hakkari Merkez, Durankaya, Yüksekova, Çukurova...2022 Hakkari TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

TOKİ HAKKARİ KURA SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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HAKKARİ TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA | Hakkari Merkez, Durankaya, Yüksekova, Çukurova...2022 Hakkari TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

TOKİ KURA ÇEKİMİ HAKKARİ VE ŞANLIURFA İLE BAŞLIYOR

Bakan Kurum'un paylaştığı tabloya göre;

13-14-15-16 Kasımda 7 bin 100 konut için Şanlıurfa'da,

15 Kasımda 804 konut için Hakkari'de

16 Kasımda 1250 konut için Bitlis'te kura çekimi yapılacak. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak.

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HAKKARİ TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA | Hakkari Merkez, Durankaya, Yüksekova, Çukurova...2022 Hakkari TOKİ kura sonuçları isim isim liste....

GÜNCEL TOKİ KURA TAKVİMİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut (ertelendi)

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.