AÖL sınavı ne zaman bitiyor? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar ne zaman yapılacak?

AÖL sınavı ne zaman bitiyor sorusu lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrencilerin gündeminde yoğun bir şekilde yer alıyor. Bir yandan hem sınavların biteceği tarih hem de açıklanacağı tarih öğrenilmeye çalışılırken kopya gerekçesi ile iptal edilen sınavların ise ne olacağı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...