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Haberler Galeri AÖL sınavı ne zaman bitiyor? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar ne zaman yapılacak?

AÖL sınavı ne zaman bitiyor? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavlarına giren binlerce öğrenci sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. 9 Aralık'ta başlayan Açık lise sınavlarında kopya çekildiği gerekçesi ile 60 bin öğrencinin sınavları iptal edildi. İptal edilen sınavların tekrar ne zaman yapılacağı ise merak konusu. Peki AÖL sınavı ne zaman bitiyor? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2022 14:03 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 14:03
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AÖL sınavı ne zaman bitiyor? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar ne zaman yapılacak?

AÖL sınavı ne zaman bitiyor sorusu lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrencilerin gündeminde yoğun bir şekilde yer alıyor. Bir yandan hem sınavların biteceği tarih hem de açıklanacağı tarih öğrenilmeye çalışılırken kopya gerekçesi ile iptal edilen sınavların ise ne olacağı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

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AÖL sınavı ne zaman bitiyor? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar ne zaman yapılacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

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AÖL sınavı ne zaman bitiyor? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar ne zaman yapılacak?

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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AÖL sınavı ne zaman bitiyor? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar ne zaman yapılacak?

AÇIK LİSE SINAVLARI NEDEN İPTAL OLDU?

Açıköğretim lisesi birinci dönem sınavları 9 Aralık 2022'de çevrimiçi olarak başladı. 11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi. Bunun üzerine sınav haraketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Gözlemciler Komisyonu tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrencilerin, 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacakları bildirildi.

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AÖL sınavı ne zaman bitiyor? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar ne zaman yapılacak?

AÖL YENİDEN YAPILACAK MI?

Açıköğretim Lisesi sınavlarında, kopya çektikleri belirlenen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Bu kişilere 2 yıl boyunca men cezası verilirken sınava katılım sağlayan diğer kişilerin sonuçlarında herhangi bir değişiklik olmayacak ve sınavları iptal edilmeyecek. Yani AÖL'ün 1. Dönem sınavları yeniden yapılmayacak.