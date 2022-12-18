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AÖL sınavı ne zaman bitiyor? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar ne zaman yapılacak?
Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavlarına giren binlerce öğrenci sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. 9 Aralık'ta başlayan Açık lise sınavlarında kopya çekildiği gerekçesi ile 60 bin öğrencinin sınavları iptal edildi. İptal edilen sınavların tekrar ne zaman yapılacağı ise merak konusu. Peki AÖL sınavı ne zaman bitiyor? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar ne zaman yapılacak?