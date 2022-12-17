17 Aralık 2022, Cumartesi
THY'DEN MÜJDE! Yeni kabin memuru ve pilot alacak! 2023 yılı Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman, şartları neler?
Türk Hava Yolları'ndan son dakika açıklaması geldi. THY açıklamasında 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru ve 1.200 yeni pilot alımı yapılacağını belirtti. THY bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi bu açıklamanın ardından konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, THY personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.12.2022 20:07 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 20:16
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