THY’DEN MÜJDE! Yeni kabin memuru ve pilot alacak! 2023 yılı Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman, şartları neler?

İşte yumuşak güç dediğimiz veya soft power dediğimiz şey budur. O yüzden 'Türk beklenendir' diye bazen denilir. Ben bunun ne olduğunu biraz yorumlamakta zorlanırdım. Bunu ne zaman iyi yorumluyoruz? Cumhurbaşkanımızın uluslararası gezilerinde veya buraya gelen yabancı devlet adamları 'Türk Hava Yolları bize de sefer yapsın bize sefer artırsın' dediğinde diyoruz ki 'herhalde Türk beklenendir böyle oluyor.' Bundan da gurur duyuyoruz."

THY'nin 2003'ten sonra her yıl yüzde 10 büyüdüğüne dikkati çeken Ekşi, "2023'te de yüzde 10'nun üzerinde bir büyüme hedefliyoruz." ifadesini kullandı.