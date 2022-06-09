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Adaya sızma girişimi tatbikatı hayran bıraktı! Milli silahlar atış kaçırmadı

Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı. Senaryo gereği işgal edilen bir adaya giden unsurlar, belirlenen hedefleri tam isabet vurarak etkisiz hale getirdi. Tatbikatta bu yıl ilk kez kullanılan çok sayıda silah ve araç yer aldı.

Giriş Tarihi: 09.06.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 11:07
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Adaya sızma girişimi tatbikatı hayran bıraktı! Milli silahlar atış kaçırmadı
Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı. Senaryo gereği işgal edilen bir adaya giden unsurlar, belirlenen hedefleri tam isabet vurarak etkisiz hale getirdi. Tatbikatta bu yıl ilk kez kullanılan çok sayıda silah ve araç yer aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adaya sızma girişimi tatbikatı hayran bıraktı! Milli silahlar atış kaçırmadı
Özel kuvvet timleri senaryo gereği işgal edilen bir adaya deniz ve havadan sızdı. Tatbikatın gece bölümünü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla birlikte takip etti.
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Adaya sızma girişimi tatbikatı hayran bıraktı! Milli silahlar atış kaçırmadı
Gece faaliyetleri kapsamında hedefler Cirit, UMTAS, OMTAS uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ve Korkut hava savunma silah sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemleri tarafından tam isabetle vuruldu.
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Adaya sızma girişimi tatbikatı hayran bıraktı! Milli silahlar atış kaçırmadı
Atak helikopterleriyle F-16'lar, önceden belirlenen hedefleri ateş altına aldı. F-16 savaş uçağından atılan Pod sistemli füze de hedefini başarıyla imha etti.
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Adaya sızma girişimi tatbikatı hayran bıraktı! Milli silahlar atış kaçırmadı
Yerli imkanlarla geliştirilen 8 adet yeni tip tank çıkarma gemisi, tank ve personeli karaya çıkardı. SAT VE SAS komandoları tarafından çıkarma yapılan bölgede su altı engelleri temizlendi.