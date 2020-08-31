ANA SAYFA
2020 Eylül ayı iş ilanları: Birçok kuruma personel alımı yapılacak! İşte 2020 işe alım ilanları
2020 Eylül ayı personel alımı ilanları yayımlandı. Personel ihtiyaçlarına göre kadro açan kurumlar, yayımladıkları ilanlar ile başvuru şartlaı ve tarihlerini duyurdu. Yurt genelinde hemşire, sağlık teknikeri, sözleşmeli personel, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi birçok kadroya personel alımı gerçekleştirilecek. 2020 Eylül ayı güncel işe alım ilanlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 31.08.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 12:09
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12