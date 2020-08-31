2020 Eylül ayı iş ilanları: Birçok kuruma personel alımı yapılacak! İşte 2020 işe alım ilanları

İş arayan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Personel ihtiyacı olan kurumlar tarafından farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı yayımlandı. 2020 Eylül ayına ilişkin personel alımı ilanlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Yayımlanan ilanlar ile birlikte, alım yapılacak kadrolar, başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu. İşte 2020 Eylül ayı işe alımı ilanları ve başvuru tarihleri...